ABB suç duyurusunda bulunacak

Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 07:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Gökçek’in, ağustos ayında Kesikköprü hattında meydana gelen vantuz patlamasını sosyal medyadan yeni bir şey gibi paylaştığı belirtilen açıklamada, “8 Ekim itibarıyla Ankara’nın hiçbir noktasında su sıkıntısı yaşanmamaktadır. Buna rağmen Melih Gökçek tarafından, ‘Ankara felaketi yaşıyor. Su boruları tekrar patladı’ gibi ifadelerle eski görüntüler paylaşılmış, Ankara halkını paniğe sevk eden ve gerçeği yansıtmayan dezenformasyon yapılmıştır” denildi. ABB açıklamasında Gökçek hakkında halka gerçeği yansıtmayan bilgi yaydığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. 

 

