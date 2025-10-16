ABB suç duyurusunda bulunacak

Haberin Devamı

Gökçek’in, ağustos ayında Kesikköprü hattında meydana gelen vantuz patlamasını sosyal medyadan yeni bir şey gibi paylaştığı belirtilen açıklamada, “8 Ekim itibarıyla Ankara’nın hiçbir noktasında su sıkıntısı yaşanmamaktadır. Buna rağmen Melih Gökçek tarafından, ‘Ankara felaketi yaşıyor. Su boruları tekrar patladı’ gibi ifadelerle eski görüntüler paylaşılmış, Ankara halkını paniğe sevk eden ve gerçeği yansıtmayan dezenformasyon yapılmıştır” denildi. ABB açıklamasında Gökçek hakkında halka gerçeği yansıtmayan bilgi yaydığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.