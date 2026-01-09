×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

ABB soruşturmasında tahliye kararına savcılıktan itiraz

Güncelleme Tarihi:

#Ankara Büyükşehir Belediyesi#Konser Harcamaları#Usulsüzlük Davası
ABB soruşturmasında tahliye kararına savcılıktan itiraz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2026 16:06

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük davasında, 5’i tutuklu 14 sanığın yargılandığı dosyada tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Haberin Devamı

Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2021-2024 yılları arasında düzenlenen 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması tamamlandı. 3 gün süren duruşmada, 5'i tutuklu 14 sanık savunmalarını yaptı ve suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, Cumhuriyet savcısının, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına yönelik mütalaasının ardından tahliye kararı verdi. Mahkeme, ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Daire Başkan Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya'nın adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine hükmetti. 

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, dosya kapsamında tanıkların henüz dinlenmediği, kamu zararının miktarına ilişkin tespitlerin bulunduğu ve dosyadaki eksiklikler giderilmeden tahliye kararı verildiği belirtilerek, tutuklu sanıklar yönünden verilen kararların kaldırılması talep edildi. 

Gözden KaçmasınAnkaradaki su kriziyle ilgili DSİden açıklama: Sorumluluk ABBdeAnkara'daki su kriziyle ilgili DSİ'den açıklama: Sorumluluk ABB'deHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara Büyükşehir Belediyesi#Konser Harcamaları#Usulsüzlük Davası

BAKMADAN GEÇME!