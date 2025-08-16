×
HABERLERGündem Haberleri

ABB: Mansur Yavaş, herkese eşit hizmete CHP çatısı altında devam edecektir

Güncelleme Tarihi:

#ABB#Mansur Yavaş#CHP
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 17:45

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından, "ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetim anlayışında, parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmak esastır. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında yapmaktadır ve aynı çatı altında da yapmaya devam edecektir" açıklaması yapıldı.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir. Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetim anlayışında, parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmak esastır. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmaktadır ve aynı çatı altında da yapmaya devam edecektir. Herkesi sorumlu ve ilkeli haberciliğe davet ediyor, yalan ve iftira üzerinden yürütülen kirli kampanyalara itibar edilmemesini hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

#ABB#Mansur Yavaş#CHP

