ABB konser davasında ‘yeni rapor’ talebi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin açılan davanın ilk duruşması, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün başladı. 5’i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada sanıklar, maliyetlerin fahiş olduğu iddialarını reddederek sektörün işleyişine dair savunma yaptı.

‘BİLİRKİŞİ HATALI’

​Davanın kilit isimlerinden eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı sanık Hacı Ali Bozkurt, 35 yıllık tecrübesine vurgu yaparak suçlamaların odağındaki bilirkişi raporuna itiraz etti. Bozkurt savunmasında, “Karşınızda bulunmamın asıl sebebi bilirkişidir; süreçleri ve ücretleri yanlış işlemiş. Hiçbir şeyi fahiş fiyata almadık, maliyetler sahne boyutu ve sanatçı talepleri gibi değişkenlere bağlıdır” dedi. Bozkurt ayrıca, biriminin her yıl Sayıştay ve müfettişler tarafından denetlendiğini, hiçbir olumsuz dönüş almadıklarını belirtti.

KÂR MARJI SAVUNMASI

Tutuksuz yargılanan organizasyon firması sahipleri ise sürecin teknik kısmını anlattı.



Sanık Üstün Alpay, belediyenin sanatçı ismini belirlediğini, kendilerinin ise maliyet hesaplaması üzerine yüzde 20 kâr koyarak teklif sunduklarını belirtti. Bir diğer sanık Arda Akman ise belediyeyle iş yapmayı ‘iyi bir referans’ olacağı düşüncesiyle kabul ettiğini ancak herhangi bir usulsüz anlaşma yapmadığını ifade etti.

‘DESTEK OLDUM’



​Eski Şube Müdür Vekili Alp Aykut Çıngır, yalnızca iki ay vekaleten görev yaptığını ve iptal edilen Tan Taşçı konseri döneminde hazırlık aşaması için ödeme yapıldığını söyledi. Öte yandan, sanık Hacı Ali Bozkurt’un emekli olmasına rağmen neden çalışmaya devam ettiği sorusuna, ‘personelin talebi üzerine yaz dönemi konserlerine tecrübesiyle destek olduğu’ cevabını verdiği kaydedildi.

​Mahkeme heyeti, sanık beyanlarının ardından duruşmaya bugün devam edilmesine karar verdi.