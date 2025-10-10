×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

ABB iddianamesi tamam: ‘32 konserde fazla ödeme yaptılar’

Güncelleme Tarihi:

#Ankara Büyükşehir Belediyesi#Konser Skandalı#Tan Taşçı
ABB iddianamesi tamam: ‘32 konserde fazla ödeme yaptılar’
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 07:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 32 konserle ilgili hazırlanan iddianamede, aralarında Tan Taşçı’nın da olduğu çok sayıda sanatçının konseri için fazla ödeme yapılarak kamu zararına neden olunduğu öne sürüldü.  

Haberin Devamı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 32 konseriyle ilgili iddianame tamamlandı. 14 şüpheli hakkında ‘nitelikli zimmet’ suçlamasıyla hazırlanan iddianamede konser harcamalarına ilişkin bilirkişi heyetinin şu tespitlerine yer verildi: 

- 12 Haziran 2022 günü Atatürk Spor Salonu’nda yapılan sanatçı Tan Taşçı konseri için  KDV hariç 3 milyon 854 bin 900 lira ödendi, konserin iptal edilmesine rağmen ödeme yapıldı, kurum 3 milyon 854 bin 900 lira zarara uğratıldı. 

- Tan Taşçı’nın  30 Ağustos 2024 tarihinde yapılan konseri için KDV hariç 41 milyon 950 bin TL ödendi, bilirkişi heyeti konserin maliyeti olarak 7 milyon 332 bin TL olduğu yönünde tespit yaptı, kamu zararı 34 milyon 617 bin 520 TL olarak hesaplandı.

ABB iddianamesi tamam: ‘32 konserde fazla ödeme yaptılar’

Haberin Devamı

- Melek Mosso’nun 2021 yılında 30 Ağustos konseri için 118 bin 500 TL, 18 Mayıs 2022’deki konseri için 560 bin TL, 2 Mart 2024’teki konseri için 9 milyon 430 bin TL, 11 Mayıs 2024’deki  konseri için 7 Milyon 125 bin TL ödendi.

- İddianamede “32 konserde firmalara fazla ödeme yapılarak menfaat sağlanan miktarın 154 milyon 453 bin 221 TL olduğunun tespit edildiği” öne sürüldü.

Gözden KaçmasınSon dakika...İsrail hükümeti ateşkesi onayladı: İşte anlaşma metniSon dakika...İsrail hükümeti ateşkesi onayladı: İşte anlaşma metniHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınTrumpdan Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkürTrump'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara Büyükşehir Belediyesi#Konser Skandalı#Tan Taşçı

BAKMADAN GEÇME!