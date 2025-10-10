ABB iddianamesi tamam: ‘32 konserde fazla ödeme yaptılar’

Haberin Devamı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 32 konseriyle ilgili iddianame tamamlandı. 14 şüpheli hakkında ‘nitelikli zimmet’ suçlamasıyla hazırlanan iddianamede konser harcamalarına ilişkin bilirkişi heyetinin şu tespitlerine yer verildi:

- 12 Haziran 2022 günü Atatürk Spor Salonu’nda yapılan sanatçı Tan Taşçı konseri için KDV hariç 3 milyon 854 bin 900 lira ödendi, konserin iptal edilmesine rağmen ödeme yapıldı, kurum 3 milyon 854 bin 900 lira zarara uğratıldı.

- Tan Taşçı’nın 30 Ağustos 2024 tarihinde yapılan konseri için KDV hariç 41 milyon 950 bin TL ödendi, bilirkişi heyeti konserin maliyeti olarak 7 milyon 332 bin TL olduğu yönünde tespit yaptı, kamu zararı 34 milyon 617 bin 520 TL olarak hesaplandı.

- Melek Mosso’nun 2021 yılında 30 Ağustos konseri için 118 bin 500 TL, 18 Mayıs 2022’deki konseri için 560 bin TL, 2 Mart 2024’teki konseri için 9 milyon 430 bin TL, 11 Mayıs 2024’deki konseri için 7 Milyon 125 bin TL ödendi.

- İddianamede “32 konserde firmalara fazla ödeme yapılarak menfaat sağlanan miktarın 154 milyon 453 bin 221 TL olduğunun tespit edildiği” öne sürüldü.