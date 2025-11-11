×
Gündem Haberleri

ABB Başkanı Yavaş'tan İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameye tepki

Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 20:02

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye ilişkin, “Şahsen pek çok dava dosyası gördüm ama bazı belediyecilik faaliyetlerinin suç unsuru sayıldığı bir iddianameye ilk kez rastlıyorum” dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Şahsen pek çok dava dosyası gördüm ama bazı belediyecilik faaliyetlerinin suç unsuru sayıldığı bir iddianameye ilk kez rastlıyorum. Bence en kestirme cevabı halk versin ve duruşmalar canlı yayınlansın. Hukukun görevi, siyasi rekabetin aracı olmak değil, adaleti sağlamaktır. İnanıyoruz ki er ya da geç gerçek ortaya çıkacak, adalet yerini bulacaktır. Arkadaşlarımızın, adil bir yargılama sürecinin ardından, başları dik bir şekilde görevlerine döneceklerine yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

 

