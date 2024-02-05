ABB Başkan adayı Altınok: Depremle birlikte psikolojik ve sosyolojik yıkım da oldu

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Cumhur İttifakı’nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları çerçevesinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Kahramanmaraş Kültür Derneği’ni ziyaret etti.

Altınok, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, ailelerine ise başsağlığı diledi. Coğrafi olarak ülkenin 7’de 1’inin yıkıldığını dile getiren Altınok, depremin maliyetinin ülkenin gayrisafi milli hasılanın yüzde 18’ine mal olduğunu söyledi. Altınok, “Depremle birlikte yollar tıklım tıklım doldu. Yıkılan yerlere 24 saat sonra ulaşıldı. Ben kendim de gittim Kahramanmaraş’a. Bazı araçlar gönderdik Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine. Deprem zamanı herkes seferber oldu. Depremle birlikte psikolojik ve sosyolojik yıkım da oldu” ifadelerini kullandı.