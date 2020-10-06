Abart egzozlu süslü halk otobüsü trafikten men edildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulamalarını sıklaştırdı. Vatandaşların daha huzurlu bir yolculuk yapması için toplu taşıma araçları üzerindeki denetimlerini artıran polis, Balcalı hattında çalışan bir halk otobüsünü durdurdu. Polis yaptığı denetimde araç sürücüsüne, görüşü engelleyecek şekilde süs eşyası takma, standart dışı abart egzoz, aykırı ışık donanımı bulundurmadan bin 647 lira para cezası kesti. Ayrıca, sürücünün eksiklikleri ve aksaklıkları giderinceye kadar aracı trafikten men etti.