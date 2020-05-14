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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 14.05.2020 - 16:09,Son Güncelleme:

Abart egzozlu otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne 6 bin lira ceza

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Abart egzozlu otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne 6 bin lira ceza
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DÜZCE'de abart egzozlu otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne 6 bin 594 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, şehir merkezinde sesi vatandaşları rahatsız eden abart egzozlu 07 NB 483 plakalı otomobilin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil durduruldu. Otomobilin sürücüsü Samet Dursun’un ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Polis, Samet Dursun’a ehliyetsiz araç kullanmaktan, abart egzoz kullanmaktan ve ikazlara uymayıp kaçmaktan toplam 6 bin 594 lira cezai işlem uyguladı, araç da trafikten men edildi.

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