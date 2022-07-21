Abant Milli Parkı’nda faytona yasak

Haberin Devamı

Karar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Abant çevresindeki köylerde yaşayan yaklaşık 200 at ve fayton sahibine bildirildi. Faytonlar ve atlar, Abant Gölü çevresinin dışındaki Örencik Yaylası’na kaydırıldı. Ziyaretçinin çok az olduğu yaylada faytoncular iş yapamaz hale geldi.

‘ATLARIN BEDELİNİ ÖDEYİN’

İşe yaramaz duruma gelen faytoncular ise soruna çözüm bulunmasını istiyor. 30 yıldır faytonculuk yapan Hayrettin Türe, “Bize Abant’ta 30 senedir yaptığımız faytonculuğu yapamazsınız dediler. Burada yaylada çalışıyoruz ama yaylaya da gelen olmuyor. Örencik Yaylası’nı bilen yok. Benim 7 tane atım var. Bunların bakımı ve masrafı zor. Biz bunları aldık. En azından atların bedellerini ödemelerini istiyoruz” dedi.