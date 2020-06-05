Abant Gölü nerede ve hangi şehirde? Abant Gölü oluşumu, özellikleri, derinliği, büyüklüğü ve efsanesi

Abant Gölü, bir krater ve birikinti gölüdür. Denizden 1328 metre yüksekliktedir. Ormanlık bir alanda olduğu için bol oksijen ve dinlenme imkânı sunuyor. Gölün çevresi flora ve fauna açısından çok zengindir. Bu amaçla 1988’de Tabiat Parkı olarak koruma altına alınmıştır.

Abant Gölü Nerede

Göl, Bolu ilinin 34 kilometre güneybatısında Abant Dağları üzerinde bulunuyor. Ankara-İstanbul D-100 Karayolu'nun ve TEM Otoyolu'nun 203'üncü kilometresinden sonra ayrılan 22 kilometrelik yol ile göle ulaşılıyor. Bolu merkezden her iki saatte bir kalkan toplu taşıma araçlarıyla da göle gidebilirsiniz.

Abant Gölü Hangi Bölgede

Abant Gölü, Batı Karadeniz Bölgesi sınırları içindedir. Marmara Bölgesi’ne dolayısıyla İstanbul’a çok yakındır.

Abant Gölünün Oluşumu

Abant Dağlarından geçen Kuzey Anadolu Fayı üzerinde oluşan kırıklar sonucunda, bir çanak oluşmuş. Yer altı suları bu kırıklardan sızarak çanağı doldurmuş ve gölün oluşmasını sağlamış. Bu nedenle gölün ana su kaynağı yer altı sularıdır.

Abant Gölünün Özellikleri

- Tektonik bir tatlı su gölüdür.

- Dört piknik alanına sahip bir Tabiat Parkıdır.

- Gölün girişinde bir müze bulunuyor.

- Birçok hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor.

- Endemik bir tür olan Abant Alabalığı yaşıyor.

Abant Gölünün Derinliği

Gölün ortalama derinliği 10-15 metredir. En derin noktası ise 18 metredir.

Abant Gölünün Büyüklüğü

Gölün yüzey alanı 1,25 km², uzunluğu da yaklaşık bir kilometredir.

Abant Gölünün Efsanesi

Bir zamanlar, Abant Gölünün bulunduğu alanda bir kilise varmış. Bu kilisedeki iki papaz, buradaki alanı ekip biçerek, köylüleri beslerlermiş. Tarlayı sürmekte kullandıkları öküzün, boyunduruğu ve sabanı altından olduğu için ürün de çok bereketli olurmuş.

Günün birinde, öküz ölünce, kıtlık ve açlık baş göstermiş. Bol ürüne alışan köylüler, kısmetleri kapanınca kiliseyi taşlamaya kalkışmışlar. Taş kesen ve ürün vermeyen tarla birden alev kusmaya başlamış. Korkan köylüler, orayı terk etmişler.

Başlarına bir musibetin geldiğini anlayan rahipler, altın boyunduruk ve sabanı açılan delikten içeri atmışlar. Bir hikmet sonucunda ortalık yeşermiş ve bir göl ortaya çıkmış.