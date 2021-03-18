AB zirvesi öncesi Danışma Kurulu’nu topladı

Dış Politika Danışmanı Ünal Çeviköz koordinasyonunda yürütülen toplantının ana gündem maddesi Avrupa Birliği’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye yönelik yaptırımların ele alınacağı, 24 Mart’ta yapılacak AB zirvesi oldu. Danışma Kurulu üyeleri Kılıçdaroğlu’na bu konuda bilgi verirken, alınacak olası kararların doğuracağı sonuçlar ve CHP’nin tutumu ile ilgili görüşlerini aktardı. Avrupa Birliği liderleri, Türkiye’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’yle enerji araştırması konusunda yaşadığı anlaşmazlıktan dolayı bazı Türk şahıslara kısıtlı yaptırım getirme konusunda anlaşırken, daha ciddi adımların 24 Mart’ta yapılacak toplantıda tartışılmasına karar vermişti. Toplantıda ayrıca başta Türkiye’nin Mısır ile normalleşme girişimleri, diplomasideki son gelişmeler ele alındı.

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