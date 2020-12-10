AB zaten 57 yıldır yaptırım uyguluyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye’ye yönelik olası yaptırım kararını değerlendirerek, “Herhangi bir yaptırım kararı, Türkiye’yi çok fazla da ırgalamaz” dedi. Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında özetle şu kritik mesajları verdi: “Kendi topraklarında verdiği 44 günlük destansı bir vatan muharebesi sonucunda Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ’ı işgalden azad eyledi. Ermenilerin, sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan kalleş saldırılarına rağmen, Azerbaycan haklı mücadelesine gölge düşürmemiştir. 44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor. Milletimiz ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz birlikte, tüm Türk dünyası 30 yıllık adaletsizliğe son verilmiş olmasının sevincini yaşıyor.

SAMİMİ LİDERLER DİK DURUYOR

(AB Liderler Zirvesi) Türkiye’ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı, Türkiye’yi çok fazla da ırgalamaz. Resmi olarak 1963’ten bu yana AB bize zaten sürekli yaptırım uyguluyor. Hiçbir zaman AB dürüst davranmamıştır, verdiği sözün arkasında durmamıştır. Ama biz o günden bugüne hep sabrettik. Hâlâ da sabrediyoruz. Şu anda atacakları adımlar, verecekleri kararlar nedir bunların hepsini göreceğiz ama samimi olan, dürüst olan liderler zaten bu sürece yönelik gayet dik duruyorlar ve Türkiye’ye karşı yapılacak bu tür yaklaşımlara da sıcak bakmıyorlar.

YUNANİSTAN MASADAN KAÇIYOR

(Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in sözleri) Sürekli masadan kaçanlar bunlar. Hiçbir zaman masada durmadılar. En son NATO Genel Sekreteri Stoltenberg masaya çağırdığında kaçtılar. Ondan önceki süreçte de masadan kaçtılar. Böyle bir yaklaşım içindeler. Doğu Akdeniz’de haklarımızı, Kuzey Kıbrıs’ın haklarını sonuna kadar korumaya devam edeceğiz. Buralardan taviz vermemiz asla mümkün değildir. Eğer Yunanistan bir komşu olarak dürüst davranırsa bizler de masada olmaya devam ederiz.

BIDEN İLE GAYET İYİ TANIŞIYORUZ

(Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönem) Ben Biden ile yabancı birisi değilim. Biden ile Obama döneminde gayet iyi tanışan birisiyim. Hatta evime kadar gelmiş olan birisidir. Rahatsızlığımda beni evimde ziyaret etmiştir. Dünyada siyaset maalesef çok çirkin ilerliyor. Aklına herhangi bir şey gelen hemen masaya yaptırımı getiriyor. Türkiye ile Amerika arasında nasıl bir süreç var? Biz NATO’da beraber değil miyiz? NATO’da iki önemli ülke değil miyiz? Bunu kendileri de itiraf etmişlerdir. Şu anda maalesef bizim silah alımlarıyla alakalı attıkları adımları, ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz. Özellikle de şu anda Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Yaptığımız, yapacağımız açıklamaları da erken buluyorum. Biden görevi üstlensin, sonra Sayın Biden ile oturup bazı şeyleri konuşacağız. Siyasette çatışma olmaz. Diplomaside özellikle bu konular görüşülerek, anlaşılarak yol bulunur. Ülkenizden birileri negatif şeyler sufle edebilir. O önemli değil, onlar siyasetin acemileridir. Biz Amerika ile bu süreci çok farklı şekilde ilerleteceğimize inanıyorum.”

KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA İSABETLİ OLUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun adaylık açıklamasına ilişkin de şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir adım atacağı konusu bizim derdimiz değil. Bu onun kendi derdidir. Yapmış olduğu açıklama da verdiği cevap da zaten çok sulandırılmış bir cevaptır. Eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa bu partisi için de ülkemiz için de isabetli olur.

(Selahattin Demirtaş’ın bırakılması) Yargının işine müdahale etmek haddime değil. Özellikle biz Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin, varsa sözde hakkını koruyacak değiliz, ki böyle bir şey yok. İnanıyorum ki bizim yargımız Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan tanımaz. Kobani’nin, Diyarbakır’ın, Yasin Börü’nün faili odur. Bunları görmezden mi geleceğiz? Böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz.”

‘AŞIYI TEŞVİK ETMEMİZ LAZIM’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki günkü AK Parti MYK ve MKYK toplantılarında ekonomi ve yargıdaki reform çalışmalarıyla ilgili, “Yeni yılda hukuk ve ekonomi reformlarını hayata geçireceğiz. İnadına istihdam, inadına üretim yapacağız” dedi. Erdoğan “Sosyal medyada aktif olun” talimatı da verdi. Toplantının bir diğer gündem maddesi de Çin’in korona aşısı oldu. Bir MYK üyesi, Erdoğan’ın aşı olacağı yönündeki açıklamalarını hatırlattı ve kendisinin de aşı olacağını söyledi. Erdoğan ise “Kimler bu aşıyı olacak” diye sordu. MYK ve MKYK üyeleri aşı olacaklarını söyledi. Erdoğan da bunun üzerine, “Aşıyı itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Toplumda aşıya karşı algı oluşturmaya çalışıyorlar. Onu kırmamız lazım. İnsanları aşılamaya teşvik etmemiz lazım. Sağlık Bakanlığımızın araştırmalarını takip edelim. Bizim de bu konuda hassas davranmamız lazım” ifadelerini kullandı. (Gizem KARAKIŞ / ANKARA)



Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bakü seyahatinde eşi Emine Erdoğan, bazı bakanlar ve kurmayları da eşlik etti. (Selahattin SÖNMEZ/ANKARA)