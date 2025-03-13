AB üyeliği stratejik hedefimiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“6 asrı aşan köklü tarihimizden aldığımız güçle bugün bölgemizi ilgilendiren her konuyu açık yüreklilikle iki müttefik ve stratejik ortak olarak ele aldık. Önümüzdeki dönemde biz de Polonya’ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.

İKİ KİLİT MÜTTEFİK

Türkiye ve Polonya, NATO’nun Avrupa’daki en büyük iki kara ordusuna komuta eden iki kilit müttefiktir. Ülkelerimiz Avrupa’nın güvenlik mimarisinin geleceğinde vazgeçilmez yere sahiptir. Dostum Tusk’la Avrupa’da güvenliğin geleceğini de değerlendirdik. Ülkelerimiz arasında hızla gelişmekte olan savunma sanayi iş birliğinin yeni projelerle güçlendirilmesine yönelik çalışmalara değindik. İş insanlarımız ve öğrencilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın vize sorunlarının çözülmesine önem veriyoruz.

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AB’ye tam üyeliğin stratejik hedefimiz olduğunu her vesileyle vurguluyoruz. AB ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme arzusunda olduğumuzu muhataplarımızla sık sık paylaşıyoruz. Mevcut tartışmalar bu işbirliğinin ne kadar kritik önemde olduğunu bir kez daha göstermiştir. Şunu bugün bir kez daha açıkça söylemek isterim; AB güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye’nin tam üyeliği ile başarabilir.

EV SAHİPLİĞİNE HAZIRIZ

Dün Amerika ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesini olumlu ve önemli buluyoruz. Şimdi Rusya’nın da bu adıma yapıcı şekilde mukabele etmesini temenni ediyoruz. Türkiye’nin bu savaşla ilgili tutumu ilk günden beri gayet sarihtir. Bir daha fazla kan akmamasını, her iki komşumuzun adil bir barışla savaşı sonlandırmasını istiyoruz. Son gelişme Rusya ve Ukrayna’nın müzakere masasına dönüşünü sağlarsa biz görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil adil ve kalıcı bir barışın tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazırız.”

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TÜRKİYE’Yİ DESTEKLEDİK

Polonya Başbakanı Tusk ise basın toplantısında özetle şunları kaydetti: “Ukrayna konusunda Polonya’nın ana hedefi aynı Türkiye gibi adil bir barışın tesis edilmesi. Mevcut olan tek bir soru işareti var, Rusya’nın tepkisi. Hepimiz Rusya’nın bu barış teklifine nasıl yaklaşacağını bekliyoruz. Türkiye’nin bu süreçte aktif bir rol oynamasını teklif ettim. Bugünkü görüşme aslında bir dönüm noktasıydı. Türkiye’nin AB’ ye girme sürecinin artık gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Biz bu süreçte hep Türkiye’yi destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz.

Suriye’nin yeniden inşasında Türkiye’nin rolü inkâr edilemez. Hızlı tren konusunda Türkiye’nin tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz.”