MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAB, Türkiye’ye sınırları açacak mı
GeriGündem AB, Türkiye’ye sınırları açacak mı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 25.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

AB, Türkiye’ye sınırları açacak mı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB, Türkiye’ye sınırları açacak mı
Abone Olgoogle-news

Avrupa Birliği’nin 1 Temmuz’dan başlayarak dış sınırlarını hangi ülkelere açacağını belirlemeye yönelik, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren liste çalışması yoğun şekilde sürüyor.

AB ülkeleri koronavirüs salgınına ilişkin verileri temel alan iki taslak liste hazırladı. AB ortalamasından daha iyi durumda olan ülkelerin yer aldığı ilk listede 47, ortalaması biraz daha kötü olanların bulunduğu ikinci listede ise 54 ülke yer alıyor.

Türkiye’ye, Kanada, Ukrayna, Mısır, Çin, Vietnam ve Avustralya’nın da yer aldığı ikinci listede yer verildi. İki haftada bir güncellenecek ‘güvenli listenin’ önümüzdeki haftanın başında açıklanması bekleniyor.

Listenin oluşturulmasında mevcut ortalamaların yanı sıra, tanı testlerinde kullanılan metodoloji, salgın verilerine ilişkin şeffaflık ve resmi makamlarca açıklanan verilerin güvenilirliği de dikkate alınacak. Verileri kötü olan ABD’nin durumu, nihai listede siyasi değerlendirmelerin devreye sokulup sokulmayacağı sorusunu gündeme getiriyor. AB’ye 16 Mart’tan bu yana üçüncü ülkelerden ‘zorunlu olmayan’ seyahatler yapılamıyor.

False
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle