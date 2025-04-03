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AB Türkiye Temsilcisi Büyükelçi Kaymakcı: AP, dikkatleri başka yöne çevirme çabası içinde

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#Faruk Kaymakcı#AP#Avrupa Birliği
AB Türkiye Temsilcisi Büyükelçi Kaymakcı: AP, dikkatleri başka yöne çevirme çabası içinde
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 19:54

Avrupa Birliği (AB) nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu bu güç dönemde, Avrupa Parlamentosu’nun kendi sorunlarıyla yüzleşmek yerine dikkatleri başka yöne çevirme çabası içinde olmasını garipsiyoruz" dedi.

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AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, yazılı açıklama ile Avrupa Parlamentosu'nun Strazburg'da düzenlenen Genel Kurul toplantısı kapsamında, Türkiye'yle ilgili bir dizi toplantı yaptığını belirtti. Büyükelçi Kaymakcı, "Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu bu güç dönemde, AP'nin kendi sorunlarıyla yüzleşmek yerine dikkatleri başka yöne çevirme çabası içinde olmasını garipsiyoruz. Temsil kabiliyeti ve meşruiyeti giderek azalmakta olan Avrupa Parlamentosu'nun mantık dışı ve izansız görüşlerin dile getirildiği bir platforma dönüşmesi, Avrupa Birliği'nin geleceği açısından da kaygı vericidir. Nitekim söz konusu toplantılar, Türkiye'yi AB'den uzaklaştırmayı hedefleyen her kesimden aşırıcı ve ırkçı kesimlere imkan sunmuştur. Toplantılardan birinde konuşan Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos'un, ülkemize yapacağı ziyareti iptal ettiği yönündeki açıklamasını ise AP içindeki bazı kesimleri tatmin etmeyi hedefleyen, siyasi güdülerle atılmış, popülist bir hamle olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kos'un, Türk yargısını etkilemeye uzanan tutumunun, Avrupa Komisyonu'nun tarafsız olması gereken konumuyla bağdaşmadığına dikkat çeken Kaymakcı, "Her halükarda, AB'nin ülkemizdeki yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğü ilkesini zaafa uğratacak bir yaklaşım sergilemesi kabul edilemez. Fransa ve Romanya gibi bazı AB üyesi ülkelerdeki yargı süreçlerine dair herhangi bir yorum yapmaktan kaçınan bazı kesimlerin, Türkiye'de henüz sonuçlanmamış bazı hukuki süreçlerle alakalı görüş dile getirmesi çelişkili ve inandırıcılıktan uzaktır" dedi.

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#Faruk Kaymakcı#AP#Avrupa Birliği

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