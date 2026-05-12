AB-Suriye ilişkilerinde normalleşme adımı

Böylece petrol, petrol ürünleri, altın, değerli metaller ve elmaslar dahil Suriye menşeli ürünlere yönelik ithalat kısıtlamaları kaldırılacak. Brüksel yönetimi, savaş sonrası yeniden yapılanmayı desteklemek amacıyla da 2026-2027 dönemi için 620 milyon Euro’luk yardım taahhüdünde bulundu. Sağlık ve tarım projelerine destek vermeyi, ticaret anlaşmalarını yeniden yürürlüğe sokmayı ve ekonomik toparlanmayı hızlandırmayı planlayan AB’nin temel hedefinin, Suriye’de istikrar sağlayarak uzun vadede sürdürülebilir geri dönüş koşulları oluşturmak olduğu ifade ediliyor.

Brüksel’de düzenlenen ilk AB-Suriye Üst Düzey Siyasi Diyalog toplantısı sonrası konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Avrupa ülkelerine yıllardır Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yaptıkları için teşekkür etti. Bunun uzun vadeli bir yük haline gelmesini istemediklerini “yurtdışındaki Suriyelilerin ülkelerinin dönüşe hazır hale geldiğini gördüklerinde güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde geri döneceklerini” belirtti.

SURİYE’DE ENTEGRASYON TAM GAZ DEVAM: ‘ÇİFT DİLLİ TABELADA ANLAŞTIK’

SURİYE’de Şam yönetimi ile SDG arasında ocak ayında başlayan entegrasyon süreci olumlu bir şekilde devam ediyor. SDG lideri Mazlum Abdi, son haftalarda gündeme gelen yargı entegrasyonu ve hükümet binalarında Kürtçe tabela krizine ilişkin, hükümetin başlangıçta “egemenlik kurumlarında tek dil” hassasiyeti gösterdiğini ancak yapılan müzakerelerle bu durumun esnetildiğini açıkladı. Abdi’nin açıklamasına göre; Kobani (Ayn el Arab), Kamışlı, Derik, Amude ve Dirbesiye gibi Kürt nüfusunun yoğun olduğu kentlerde Arapça ve Kürtçe çift dilli tabelalar kullanılacak. Haseke’deki mevcut tek dilli tabelanın ise bu haliyle devam edeceği ifade edildi. Haseke’deki adliye binasından Kürtçe tabelaların indirilerek yerine Arapça ve İngilizce tabelaların yerleştirilmesi sonrası, bölgede protestolar yaşanmıştı.