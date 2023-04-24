AB Parlamento Başkanları Zirvesinde Rum Temsilcinin çarpıtma girişimine Şentop’tan cevap

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, AB Parlamento Başkanları Zirvesi’nde “Rusya’nın Ukrayna saldırısı ve AB’nin genişlemesi” konulu 1. Oturumunda yaptığı konuşmada, “AB’nin, bazı ülkelerin kaprislerine, manasız siyasi ve dini ön koşullarına esir olması kabul edilemez” dedi.

MİKROFONU KAPANDI, 'TEKNİK HATA' DENDİ

Şentop, Türkiye'nin diğer barış ve uzlaşı girişimlerinin görmezden gelinmesinin, birliğin stratejik vizyonunda da bir eksiklik olduğunun kanıtı olduğunu söylediği anda, mikrofonu kapandı ve başka bir konuşmacıya söz verildi. Şentop'un daha sonra tekrar söz istemesi üzerine, oturumu yöneten Çekya Senato Başkanı Milos Vystrcil, durumun teknik bir hatadan kaynaklandığını belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, "Bunun bir teknik hata olduğunu düşünmek istiyorum. Çünkü bütün arkadaşlarımızın konuşma süresini tuttum, 5 dakikanın üzerinde konuşan arkadaşlarımız var. Konuşmam bitmeden kesildiği için bunu böyle bir saygısızlık kabul etmek istemiyorum. Teknik olduğu konusundaki izahınızı kabul ediyorum." ifadelerini kullandı. Şentop’un konuşmasında ifade ettiği, Avrupa Birliği’nin bir ülkenin kaprisine teslim olmaması gerektiği yönündeki sözlerini tam olarak haklı çıkaracak tartışma aynı zirvede yaşandı.

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RUM TEMSİLCİDEN 'KIBRIS' BENZETMESİ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına toplantıya katılan Anita Dimitriu, Ukrayna-Rusya savaşı gündemiyle gerçekleştirilen toplantıda Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini “Kıbrıs’ın işgaliyle aynı” benzetmesiyle konuyu Kıbrıs’a getirdi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da bunun üzerine ikinci kez söz alarak gerçeklerin çarpıtıldığını, Türkiye’nin müdahalesinin Zürih ve Londra anlaşmaları çerçevesinde garantörlük haklarından kaynaklandığını söyledi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilcisinin de tekrar söz alıp işgal iddiasını tekrar etmesi üzerine Şentop tekrar söz aldı ve Türkiye’nin, adada Rum tarafının gerçekleştirdiği katliamların önlenmesi için müdahalenin yapıldığını ve barış harekatından bu yana da katliam yapılmadığını belirtti.

Meclis Başkanı’nın konuşmasına bir kez daha cevap vererek işgal iddiasını sürdürmesi karşısında Şentop da tekrar söz alarak, adadaki hukuki durumu tarihleriyle anlattı.

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CİNSİYET ÇARPITMASI

Şentop’un Rum Yönetimi adına konuşan temsilcinin yaşının genç olmasına atıfta bulunarak, “Belki yaşı yetmez” dedi. Meclis Başkanı Şentop’un konuşmasına cevap için tekrar söz alan Rum temsilci bu sefer de Başkan’ın konuşmasındaki “yaş” ifadesini çarpıtarak “Cinsiyet ayrımcılığı yapıyor. Kadın olduğum için bu şekilde konuşuyor. Cinsiyetçi yaklaşımı reddediyorum. Kadınlara karşı böyle bir yaklaşımı kabul mü edeceğiz” sözleriyle konuyu yine çarpıtmaya kalktı.

Şentop da bir kez daha söz alarak, cinsiyet ile ilgili herhangi bir konu geçmediğine vurgu yaparak sözlerinin bu şekilde açık çarpıtılmasına da tepkisini gösterdi.

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