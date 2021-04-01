‘AB müzakerelerini yeniden başlatacağız’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde Türkiye’nin AB ile üyelik müzakerelerinin yeniden başlayacağını ve AB ile ilişkilerin düzeltileceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems ve beraberindeki heyeti CHP TBMM Grup Yönetim Salonu’nda kabul etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ankara Milletvekili Haluk Koç ve Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti. Basına kapalı olarak yaklaşık bir saat süren görüşmede, Daems, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılması, Türkiye’de otoriterleşme tartışmaları, insan hakları, hukuk ve muhalefette ittifaklar ile seçim konusunda Kılıçdaroğlu’nun görüşünü aldı. Daems, özellikle İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararın Türkiye’nin uluslararası alandaki imajına büyük zarar verdiğini söyledi.

ARTIK SAĞ VE SOL YOK

Daems, görüşmede Türkiye’de olası seçimler ve ittifakları sordu. Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

“Seçim için kendisine en uygun zamanı seçecek olan ve karar verecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. Türkiye’de de artık bütün dünyada olduğu gibi ideolojik eğilimler üzerinden kutuplaşma yok. Sağ ve sol kavramları bütün dünyada olduğu gibi artık kalmadı. Türkiye’de de ikili bir siyaset var. Demokrasi taraftarı olan, Türkiye’yi demokratikleştirmek isteyen bir taraf var ve bunun karşısında da otoriter zihniyeti temsil eden cumhur ittifakı var. İlk seçimlerde iktidara geleceğiz ve demokratik başlangıç yaşayacağız. Parlamenter sistemi getireceğiz. Bu konuda çalışmalar var.”

Kılıçdaroğlu AB ile ilişkiler konusunda da, “Türkiye Avrupa’dan kopamaz. İlk seçimlerde kazanacağız ve üyelik müzakerelerini yeniden başlatacağız. Fasılların açılmasını beklemeden, yasaları çıkartacağız” dedi.

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