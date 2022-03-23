AB müzakereleri artık başlatmalı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Beştepe’de yaptığı kritik görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında özetle şu mesajları verdi:

DİPLOMATİK TEMASLAR SÜRÜYOR

“Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin çeşitli yönlerini değerlendirdik. Türkiye-AB ilişkileriyle birlikte küresel meselelerde fikir teatisinde bulunduk. Ukrayna’daki gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldık. Sayın Zelenski ve Sayın Putin ile temaslarımı sürdürüyorum. Ateşkes ve kalıcı barışa giden yolda elimizden gelen desteği sunmaya hazır olduğumuzu bir kere daha vurguladık. Şartların zorluğunun farkındayız ancak diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz.

20 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

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NATO müttefikimiz Hollanda ile ilişkilerimizi ve bölgesel konulardaki diyaloğumuzu daha da geliştirme konusunda ortak iradeye sahibiz. Dışişleri Bakanlarımızın başkanlık ettiği istişare mekanizması için Wittenburg Konferansının 9’uncu toplantısını mayıs ayında Türkiye’de icra edeceğiz. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yüzde 30’a yakın artışla 11 milyar dolara ulaştı. Şimdi ilk etapta 15 milyar dolar; ardından 20 milyar dolar hedefini birlikte ortaya koyduk. Hollanda, 27.5 milyar dolarla Türkiye’ye en çok doğrudan yatırım yapan ülke konumundadır. Hollanda’daki Türkiye kaynaklı yatırımlar da 16 milyar dolar seviyesindedir. Tüm alanlarda işbirliği imkanlarının artırılması gerektiği noktasında Sayın Başbakan ile hemfikiriz. Yeşil büyüme ve yeşil dönüşüm de ortak gündemimizde önceliklidir.

Son küresel gelişmeler Türkiye’nin AB üyesi olmasının katma değerini yeniden ve tereddüte mahal bırakmayacak şekilde ortaya koymuştur. AB’nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan artık üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz.

NATO’DA DAYANIŞMA LAZIM

(NATO Zirvesi’nde hangi mesajları ileteceksiniz? )Savunma sanayinde işbirliğinden uzak durduklarını söylemiştiniz) Bunları görüşeceğim NATO üyesi ülkelere tekrar açacağız, kendilerine bu konuyu ısrarla söyleyeceğiz. Eğer NATO üyesiysek, NATO’da berabersek dayanışmamızı ortaya tam manasıyla koymamız lazım. Özellikle savunma sanayine yönelik atılacak adımlarda NATO ülkeleri olarak birbirimizle dayanışma içinde olmamız lazım.

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HİÇ ENDİŞENİZ OLMASIN

(Odessa Körfezi’nden sürüklenen mayınların Türk karasularını tehdit ettiği iddiası) Bu şu anda konuşuluyor ama bununla ilgili olarak birinci derecede Milli Savunma Bakanlığımız her türlü tedbirini alıyor. Gereği neyse bunlar yapılacaktır, yapılmaktadır, hiç endişeniz olmasın.”

TÜRKİYE KİLİT ROL OYNUYOR

Hollanda Başbakanı Rutte ise Türkçe “Merhaba” diyerek başladığı konuşmasında Türkiye’nin savaşın sonlandırılması için kilit rol oynadığına dikkat çekti. Rutte, “Rusya’nın Ukrayna’daki saldırganlığını müzakere yoluyla sonlandırma çabanız için teşekkür ediyorum. Türkiye’nin diplomatik ve liderlik rolü oynamasından memnunuz” diyerek şunları söyledi:

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“Türkiye, bu ihtilafta kilit rol oynuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu rolü üstlenmesinden büyük memnuniyet duyuyor, size teşekkür etmek istiyorum. Türkiye aynı zamanda Boğaz’dan gemilerin geçişi konusunda Montrö çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Bu rol sebebiyle de tebrik ve teşekkür etmek istiyorum. Görüşmelerimiz zaten kuvvetli olan ilişkilerimizi daha da derinleştirdi. (Türkiye bu şiddeti durdurmak için neler yapmalı) Türkiye yapabileceği her şeyi yapıyor, kilit bir rol oynuyor. Hem Putin hem Zelenski ile teması olan ender ülkelerden birisi. İki ülke ile de muteber bir rolü var.(Türkiye, yaptırımlara katılmalı mıdır) Türkiye’nin tüm yaptırımları uygulamasını arzularız ama tabi ki Türkiye’nin şu anda diplomatik ve liderlik rolü oynamasından ziyadesiyle memnunuz.”