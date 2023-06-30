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AB liderleri: Kıbrıs müzakereleri hızla yeniden başlatılmalı

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#AB#Kıbrıs Müzakereleri#Avrupa Birliği
AB liderleri: Kıbrıs müzakereleri hızla yeniden başlatılmalı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 18:27

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

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Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen AB Liderler Zirvesi’nin ikinci gününde “Dış İlişkiler” başlığı altında bildiri yayınlandı. Bildirinin “Doğu Akdeniz” bölümünde Kıbrıs sorununa ve AB-Türkiye ilişkilerine yer verildi. AB Konseyi’nin Kıbrıs sorununun, BM çerçevesi içinde BMGK kararları uyarınca AB’nin dayandığı temel ilkeler doğrultusunda çözülmesine yönelik bağlılığını sürdürdüğü belirtildi. Bildiride, “Avrupa Birliği, müzakerelerin hızla yeniden başlatılması çağrısında bulunuyor ve elindeki tüm araçlarla BM öncülüğündeki sürecin tüm aşamalarını desteklemede aktif rol oynamaya hazır” ifadeleri kullanıldı.

“TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPILMALI”

Türkiye hakkında değerlendirmelerin yapıldığı bölümde ise 2021 yılının Mart ve Haziran aylarında düzenlenen AB zirvelerinde Türkiye ile ilgili alınan kararların teyit edildiği belirtildi. Bildiride, “Avrupa Konseyi Türkiye’de yapılan son seçimlerin ışığında AB Yüksek Temsilciliği ve AB Komisyonunu, AB Konseyinin belirlediği araç ve seçeneklere dayanarak, stratejik ve ileriye dönük bir şekilde ilerlemek amacıyla Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin gidişatına yönelik yeni bir rapor sunmaya davet ediyor” denildi.

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#AB#Kıbrıs Müzakereleri#Avrupa Birliği

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