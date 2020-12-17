AB konusunda desteğinizi bekliyoruz

McGuinness de Türkiye’ye yönelik yaptırımlara sıcak bakmadıklarını dile getirerek “Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin daha da güçlenmesi için üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmek istiyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu, Türkiye-AB ilişkilerinin düzelmesi ve daha ileri gitmesini arzu ettiğini ekleyerek, “Sizden desteğinizi bekliyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu, ayrıca İrlanda’daki üniversitelerin, AB fonlarından ve Erasmus gibi uluslararası öğrenci değişim projelerinden faydalanarak başvuru yapan Türk öğrencileri kabul etmesini isteyerek, “İki ülke arasında sanat, kültür ve eğitim alanında işbirliği gelişmesi Türkiye’de gençlerin ufkunu açacaktır” dedi.