AB Komisyonu Türkiye raporunu açıkladı... Türkiye AB’ye aday ülke Leyen’e de hatırlatmalı

“Türkiye, birçok ortak çıkar alanında AB’nin aday ülkesi ve kilit ortağı olmaya devam etmektedir” ifadesinin yer aldığı rapor, AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos tarafından duyuruldu. Kos, Türkiye hakkında “Türkiye, Doğu Akdeniz’de olduğu gibi Karadeniz bölgesinde de aynı stratejik çıkarlara sahip olduğumuz aday ülke ve kilit bir ortaktır. Bu bölgelerde, bölgesel bağlantısallık gündemi üzerinde birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Buna karşın Türkiye’de demokratik standartlar, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve temel haklara saygıyla ilgili eleştirilerde bulunan Kos, Türkiye’yle katılım müzakerelerinin 2018 yılından bu yana durma noktasında kaldığını anımsattı. Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor “Türkiye aday bir ülkedir. Bunu (AB Komisyonu Başkanı) Ursula von der Leyen’e de hatırlatmak gerekir, çünkü sürekli aday ülkelerden bahsederken Türkiye’yi unutuyor” dedi. Türkiye’yle ilişkiler ile katılım süreci arasında ayrım yapılması gerektiğini kaydeden Amor, savunma ve üyelik arasında da bağlantı kurmamak gerektiğini belirterek, “Kestirme yol yok. Biz hâlâ demokratik ülkelerden oluşan bir birliğiz ve böyle kalmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

DIŞİŞLERİ’NDEN TEPKİ

DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ

Yargı, ifade özgürlüğü, muhalefete yönelik yargılama süreçleri, AİHM kararları gibi konularda eleştirilerin yer aldığı rapora, Dışişleri Bakanlığı tarafından 'önyargılı ve mesnetsiz iddialar içerdiğine' yönelik tepki gösterildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada özetle şöyle denildi: "Raporun yargı ve temel haklar ile iç siyasi gelişmelere ilişkin taraflı, önyargılı ve mesnetsiz iddialarını reddediyoruz. Yorumlar, Türkiye ile AB arasında olumlu bir gündem oluşturmaya yönelik çabalarla uyumsuz olmalarının yanı sıra tarafların uzun dönemli çıkarlarına da aykırı bir dille kaleme alınmıştır. AB müktesebatına uyum düzeyi, siyasi ve haksız engellere rağmen AB üyeliği stratejik hedefine olan bağlılığımızın açık ifadesidir."