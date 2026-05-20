AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü

AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Erdoğan görüşmede özetle Türkiye’nin bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini, Hürmüz’ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, ekonomik entegrasyonun pekiştirilmesi için gündemlerindeki meselelerin çözümüne odaklanılan görüşmede, bölgede yaşanan gerilimlerin Türkiye ile AB ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu, özellikle Avrupa’nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye’nin yer almasının fayda sağlayacağını, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gerektiğini, her alanda işbirliğini geliştirmenin önemli olduğunu ifade etti.                       

 

