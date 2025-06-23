AB itirafı: Türkiye’ye vize utanç verici

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Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu’nun Brüksel’e düzenlediği basın gezisi kapsamında Türk gazetecilerin sorularını yanıtlayan Thomas Hans Ossowski, Türkiye ile Avrupa’nın kaderlerinin birbirine bağlı olduğunu bu nedenle tam üyelik için birlikte çalışılması gerektiğini ifade etti. Türkiye’ye aralıktan itibaren başlayan üst düzey ziyaretlerin önümüzdeki süreçte komisyon üyeleriyle devam edeceğini duyuran Ossowski, Türkiye’ye vize serbestisi müzakerelerinin yeniden başlamasını güçlü bir şekilde teşvik ettiğini söyledi. “Hepimiz mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını biliyoruz” diyen Ossowski, temmuz itibarıyla Almanya’nın AB Büyükelçiliği’ne atandığını ama Türkiye’deki 1 yıllık deneyimiyle Brüksel’de Türkiye için çok iyi şeyler yapabilecek bir konumda olacağını vurguladı. Ossowski, sözlerini özetle şöyle sürdürdü:

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NATO ÜLKESİNE YAPILAMAZ

“Konsolosluklar Türk vize talepleriyle dolup taştı. İnsanlar aylarca, hatta bazen bir yıl vize randevusu almak için beklemek zorunda kalıyor. Bu sürdürülebilir değil. Ve Türkiye ile sahip olmak istediğimiz stratejik ilişkilerde bu kabul edilebilir değil. Bu utanç verici. Hepimiz için utanç verici. Bu yüzden vize serbestisi sürecini yeniden başlatmamız gerekiyor. Şimdi Türk hükümetine çok dürüst bir teklif getirdik. Lütfen müzakereleri yeniden başlatalım. Türkiye, 72 kriterden 66’sını yerine getirdi. Şimdi kalan son altı kriter üzerinde çalışalım. Türkiye, Avrupa Birliği’ne vizesiz seyahati olmayan tek aday ülke. Resmi aday ülke olmayan Kosova bile buna sahip.

TEKLİFİ YENİLEDİK

Savaş ortamındaki Ukraynalılar’ın, ülkelerini terk edip Avrupa’ya gelebilecek iken, Avrupa Birliği’ne vizesiz seyahat edebilmesi ama Türklerin edememesi nasıl mümkün olabilir? Şu anda zor ilişkiler içinde olduğumuz Gürcistan vizesiz; iktidar partisi Avrupa karşıtı ve Rusya yanlısı. Daha da kötüsü Venezuela’nın, hâlâ çok fazla uyuşturucu sorunu olan Kolombiya’nın vizesiz seyahati var. Stratejik ortak, çok önemli NATO müttefiki olarak Türkiye’nin vizesiz seyahati olmaması nasıl mümkün? Şimdi bunun olması acil. Ama bunun için her iki tarafta da siyasi iradeye ihtiyacımız var. Teklifi yeniledik. Kalan kriterler üzerinde çalışalım. Şu anda sahip olduğumuz sürdürülebilir değil. AB ile Türkiye arasında vizesiz seyahate ihtiyacımız var.”

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TÜRKİYE VE AB KADER ORTAĞI

- Ossowski, Türkiye’den AB’ye vizesiz giriş için yapılması gerekenlerin neler olduğuna ilişkin soruya ise şöyle yanıt verdi: “Şimdi umarım Türkiye’de PKK’nın silahsızlanması ve çözülmesine yol açacak sürdürülebilir bir iç sürecimiz var. Şartların mevcut olduğunu düşünüyorum. Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, internet hizmetlerini, tarımı dahil etmemiz gerekiyor. Uygun bir tahkim mekanizmasına ihtiyacımız var. Ama Başkan İmamoğlu’nun, öğrencilerin gösteri yaptıktan sonra tutuklanması iyi değil. Ders vermek istemiyoruz ama modern ve demokratik bir toplumda belirli gerekliliklerin olduğunu söylüyoruz, siyasi özgürlükler; örgütlenme, toplantı, konuşma, ifade özgürlüğü...

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Bu yüzden tabii ki Türkiye ile eleştirel bir tartışma içindeyiz. Ama bu bizi şimdi yeniden etkileşimi durduralım demeye götürmüyor. Hayır, devam ediyoruz. Yeniden etkileşimi sürdürüyoruz çünkü stratejik olarak Türkiye ve Avrupa Birliği kader ortağıyız.