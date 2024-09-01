AB ile Şangay arasında bir tercihe mecbur değiliz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tuzla’da Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde bahriyelilerin sevincine ortak oldu. 410’u Türk, 17’si başka ülkelerden olmak üzere 427 öğrencinin diploma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

İFTİHAR EDİYORUM

“Milletimizin gözbebeği Silahlı Kuvvetlerimizi daha da güçlendirmek için aralıksız çalışıyoruz. Geçen hafta Deniz Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak deniz platformlarını hizmete aldık. Piri Reis denizaltımızı hizmete verdik. Hızır Reis denizaltımıza bayrak çektik. Murat Reis denizaltımızın havuz donatım faaliyetlerini başlattık.

SAYILI ÜLKELERDEN

Milli sistem ve cihazlarla donatıp, milli silahları kullanacağımız MİLDEN projemizle inşallah bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına gireceğiz. Donanmamızın şu anki amiral gemisi olan Anadolu’nun ağabeyi olacak uçak gemimizle ilgili temaslarımız devam ediyor. SİHA gemimizden sonra uçak gemimizin de katılımıyla Türk Donanması çok farklı bir lige yükselecek. İnsansız sistemlerle birlikte hava savunma sistemlerinde de kendimizi sürekli geliştiriyoruz.

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Herkesin denizi ufku kadardır. Bizim tüm hedeflerimize çıkıp birileri hayal diyebilir. Birileri Mavi Vatan’ı masal olarak görebilir. Birileri Türkiye’yi maceracı olmakla itham edebilir. Birileri milletimizin vizyonunu 782 bin kilometrekareyle sınırlandırmaya çalışabilir. Hatta, ‘Türkiye’nin Libya’da, Somali’de, Katar’da, Irak’ta, Balkanlar’da, Asya’da, Afrika’da, ne işi var’ diyen işgüzarlar da çıkabilir. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Türkiye’nin vizyonundan, Türkiye’nin mücadelesinden rahatsızlık duyanlar olabilir. Biz bunların hiçbirine kulak asmayacağız.

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Hava Harp Okulu Camisi’nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Milli Savunma Üniversitesi ’ndeki diğer okul yerleşkelerimizde ise 7 cami inşaatımız sürüyor” dedi.

KAZAN-KAZAN TEMELİNDE...

Doğu’yla ilişkilerimizi güçlendirirken, Batı’yla köklü işbirliğimizi ilerletmenin yollarını arayacağız. Biz, dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir ülkeyiz. Biz aynı zamanda Çanakkale Şehitliği’nde, Gazze’nin, Halep’in, Şam’ın, Kudüs’ün, Gümülcine ve Bağdat’ın evlatlarını misafir eden bir ülkeyiz. Komşumuz Irak’la, İran’la, Suriye’yle, 4 asır yönetimimiz altında olan Filistin’le ilgilenmemizi eleştirenler, art niyetli değilse cahildirler.

Türkiye, Doğu’yla ve Batı’yla ilişkilerini eşzamanlı bir şekilde geliştirirse güçlü, müreffeh, itibarlı ve etkin bir ülke olabilir. Bunun dışında her yol Türkiye’ye fayda değil zarar verir, denklem dışına atar. Dolayısıyla biz birilerinin iddia ettiği gibi Avrupa Birliği ile Şanghay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde değiliz. Tam aksine ilişkilerimizi kazan-kazan temelinde geliştirmek durumundayız.

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Masal denilen Mavi Vatan’daki haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hukukunun çiğnenmesine izin vermeyeceğiz.”

Ardından Hava Harp Okulu Komutanlığı Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında da özetle şunları söyledi: “Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Orta Doğu’ya 50’yi aşkın ülkede bizim şirketlerimizin ürettiği Türk SİHA’ları kullanılıyor. Testleri devam eden Kızılelma ve Anka-3’ün devreye girmesiyle birlikte bu alanda artık yeni bir ligin oyuncusu olacağız. Milli muharip uçağımız Kaan hepimizi heyecanlandıran projelerimizin en başında geliyor. Bir taraftan 5’inci nesil savaş uçağımızı geliştirirken, eş zamanlı olarak da özgür projemiz kapsamında F16’larımızı modernize ediyoruz. Atak helikopterlerimizi terörle mücadelede çok etkin şekilde kullanıyoruz.

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BİZİM DE ÇELİK KUBBEMİZ OLACAK

Çok amaçlı helikopterimiz Gökbey ve eğitim uçağımız Hürjet’le de önemli bir ihtiyacımızı karşılayacağız. Efes-2024 Tatbikatı’nda Hürjet ve Gökbey başta olmak üzere birçok sistemimiz ilk defa görev aldı. Sistemler sistemi olarak geliştireceğimiz Çelik Kubbe projemizi inşallah tüm unsurlarıyla hayata geçireceğiz. Birilerinin demir kubbesi varsa biz Çelik Kubbemiz olacak. Çelik kubbe katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın birbirleriyle entegre çalışmasını sağlayacak. Füzelerden hava savunma sistemlerine kadar vatan savunmasında hava kuvvetlerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa hiç tereddüt etmeden onu üretmenin, geliştirmenin veya tedarik etmenin gayretindeyiz.”

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Okul 1’incisi Deniz Teğmen Şeyda Yıldırım’a diplomasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan verdi.

BİRİNCİLİK KIZLARIMIZIN

-Erdoğan konuşmasının başında “Dün (önceki gün) Kara Harp Okulumuzda diploma törenimizi gerçekleştirdik. Bu yıl bizleri özellikle duygulandıran, Kara Harp Okulu mezuniyetinde 1’inciliği yine bir kızımız almıştı. Bugün Deniz Harp Okulu’nda yine 1’inciliği bir kızımız aldı. Biraz sonra Hava Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde yine 1’inciliği bir kızımız alacak. Bu bir tesadüf değil. Kızlarımızın gerçekten harp okullarımıza olan ilgi ve alakası, çalışmaları ve verdikleri mücadele, bu mücadeleyle de hamdolsun Kara, Hava, Deniz, buralardaki alınan netice...” dedi.