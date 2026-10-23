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AB Büyükelçisi’nden vize serbestisi mesajı: 6 kriter için üst düzey talimat

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#AB-Türkiye İlişkileri#Vize Serbestisi#Avrupa Birliği Ziyaretleri
AB Büyükelçisi’nden vize serbestisi mesajı: 6 kriter için üst düzey talimat
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 07:00

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, “Vize serbestisi için tamamlanması gereken altı kriter bulunuyor. Türkiye’deki görüşmelerimde, bu kriterlerle ilgili sorunların çözülmesi için en üst düzeyden talimat aldıklarını ifade ediyorlar” dedi.

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 AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, diplomasi muhabirleriyle bir araya geldiği basın toplantısında AB-Türkiye ilişkileri, Made in Europe, Vize meselesi gibi konularda açıklamalarda bulundu. Orav, özetle şunları söyledi:

VİZE MESELESİ

“Vize sorunları da Türkiye’de yaptığım görüşmelerin neredeyse tamamında gündeme getirilen konulardan biri oldu. Bir tarafta uzun bekleme listeleri, diğer tarafta randevu alma konusunda yaşanan sorunlar var. Bu meseleleri sistematik bir şekilde ele almamız gerekiyor. Üye ülkeler, konsolosluk birimlerinde daha fazla personel görevlendirmeye çalışıyor.

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6 KRİTER İÇİN TALİMAT

Vize serbestisi ise her iki taraf için de son derece önemli bir konu. Vize serbestisine ilerleyebilmek için tamamlanması gereken, bizim kıstaslar olarak adlandırdığımız 6 kriter bulunuyor. Türkiye’deki kamu yönetimi yetkilileri ve siyasetçilerle yaptığım görüşmeler beni oldukça cesaretlendirdi. Görüşmelerimde, Türkiye’de bu altı kriterle ilgili sorunların çözülmesi için en üst düzeyden talimat aldıklarını ifade ediyorlar.

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BİRBİRİMİZE İHTİYACIMIZ VAR

AB ve Türkiye’nin ortak tarihi oldukça zorlu bir geçmişe sahip. Türkiye’nin AB’ye, AB’nin de Türkiye’ye ihtiyacı var. Biz diplomatlar geleceğe bakmak zorundayız. Siyasetçilerimizin de geleceğe bakmasına yardımcı olmalıyız. Dolayısıyla birlikte çalışmamız gerekiyor. Gelecekteki tarihimizin birlikte yazılmasını içtenlikle umuyorum. Avrupa Birliği artık ilerlemeye hazır. Bunu söylerken kendi gözlemlerime dayanıyorum. Çünkü son 6 ay içerisinde her iki tarafta da çok sayıda üst düzey ziyaret gerçekleştirildi. Haziran ve temmuz aylarında, yalnızca iki haftalık süre içerisinde Avrupa Birliği’nin iki farklı başkanı Türkiye’yi ziyaret etti. Birliğin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi iki kez geldi. Ayrıca dört Avrupa Komisyonu üyesi de ziyaret gerçekleştirdi. Bu oldukça dikkat çekici. Dolayısıyla ilerlemek için gerekli araçlara ve yöntemlere sahibiz. Üst düzey diyalog toplantıları gerçekleştiriliyor.

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MADE IN EUROPE MÜZAKERELERİ

Henüz nihai bir yasal düzenleme hazırlanmış değil. Dolayısıyla müzakereler hâlâ devam ediyor. 27 üye ülke müzakerelerini sürdürüyor. Burada önemli olan, Türkiye’nin görüşlerinin dikkatle dinleniyor olmasıdır.”

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#AB-Türkiye İlişkileri#Vize Serbestisi#Avrupa Birliği Ziyaretleri

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