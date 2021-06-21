AB artık masaya dönsün

“AB’nin artık masaya dönmesi lazım. Geri kalan kriterleri yerine getirme konusunda birkaç kelimeye takılıp, zamana oynamaması gerekiyor. ‘Türkiye ile görüş ayrılığımız olsa da Türkiye bizim için vazgeçilmez önemli bir müttefik’. Bu sözler kulağa hoş gelebiliyor. Ama somut adım var mı? Yok bugüne kadar. Bu zirvede somut adım bekliyoruz. Türkiye’yi güzel sözlerle oyalayacaklarını düşünüyorlarsa, yanlış düşünüyorlar.

AFGANİSTAN’DA YENİ MİSYON

(Türkiye’nin Kabil Havalimanı’ndaki görevi) Bu havaalanı Afganistan’ın dünyaya açılan kapısı. Sadece Afganistan için değil, başta Türkiye olmak üzere tüm diplomatik misyonların kalması bakımından da önemli. Türkiye olarak epeydir üstlendiğimiz bu görevi nasıl devam ettirebiliriz? Tek başına Türkiye’nin üstleneceği bir yükümlülük değil. En başta Afganistan’ın desteğine ihtiyacımız var. Afganistan’ın ihtiyacı olduğu sürece yanında olacağız.”

GENÇLERLE SOHBET

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında düzenlenen ‘ADF Gençlik Forumu’nda Anadolu Efes’in Başantrenörü Ergin Ataman ile birlikte gençlerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, gençliğinden hobilerine, özetle şunları söyledi:

İYİ BİR FUTBOLCUYDUM

Yoğun çalışma temposuna çocukluğumda 3 gün süren yayla göçünden alışkınım. Lise yıllarında iyi bir futbolcuydum. Lisede öğrenciyken Ermeni terör örgütü diplomatlarımıza saldırıyordu, şehit veriyorduk.

Ben de onlara inat diplomat olacağım diye uluslararası ilişkiler okudum. Lise sondayken iyi futbol oynuyordum. O zamanki Antalyaspor teknik direktörü Alanya’ya geldi ve beni izledi. Manavgat’tan birisini ve beni seçti. İkimizi Antalyaspor’a götürecekti, babam git dedi ama ben diplomat olacağım dedim ve gitmedim.

HOBİM TARIMCILIK

Hobi olarak tarımla ilgileniyorum. Gerek konutun bahçesinde gerekse bir arsa aldım, orayı ekiyoruz. Biraz daha büyütünce ‘Bakanın bahçesinden midenize, afiyet olsun’ sloganıyla satacağım.” (Gizem KARAKIŞ/ ANTALYA)

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