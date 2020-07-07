'AB aleyhimize karar alırsa karşılık veririz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile başkent Ankara’da bir araya geldi. Çavuşoğlu ile Borrell, karşılaşmalarında koronavirüs nedeniyle tokalaşmayıp ellerini göğüslerine götürerek selamlaştı. Borrell ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’yle (AB) yakın ilişkiler içinde olduklarını belirterek, bu yakın ilişkilerin umut verici olduğunu söyledi. “Türkiye’ye verilen taahhütlerin yerine getirilmesi lazım” diyen Çavuşoğlu, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisinin bunlar arasında olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, bunun için kriterler bulunduğunu, Türkiye’nin bunlardan 67 kriteri yerine getirdiğini hatırlatarak “Bunun birçoğunu yerine getirmeyen ülkelere esneklik gösteriliyor, Türkiye’ye gelince daha fazla kural şart koşmak doğru değil, AB’nin bu konuda sözünü yerine getirmesi gerekiyor” dedi.

TÜRKİYE, AB’NİN EN ÖNEMLİ MESELESİ

AB’nin taahhüdü olan alanlarda olumlu adımlar görmek istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye’nin bir süredir zirvelere davet edilmediğini hatırlattı ve şöyle devam etti: “(AB) Üst düzeyli diyalog ve temasları yasaklayan kararlar aldı. Normalde biz bu kararları uygulasak veya ‘Siz böyle kararlar aldınız’ desek Sayın Borrell’in bugün Ankara’da olmaması lazım. AB Türkiye’ye yönelik ilave kararlar alırsa bunun karşılığını vermek durumunda kalacağız. AB’den beklentimiz sorunların çözümü konusunda sorunun tarafı olmak yerine çözümün tarafı olmasıdır.”

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, “Türkiye’yle ilişkimiz, dış politika açısından AB’nin en önemli meselesi haline geldi” dedi. Borrell, Türkiye’nin AB için yakın bir komşudan öte olduğunun altını çizerek şunları kaydetti: “Türkiye, kilit bir ortak ve bir aday ülke. Sık sık kapsamlı şekilde Türkiye’yi tartışıyoruz.” Doğu Akdeniz’in AB için kilit öneme sahip olduğuna işaret eden Borrell, bu alanda işbirliği ve diyalog içerisinde çalışmak gerektiğini vurguladı. Borell daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da kabul edildi.

ÇAVUŞOĞLU: FRANSA ÖZÜR DİLEMELİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu basın toplantısında, “Fransa, şimdi sahada kaybedince agresifleşerek bunun acısını Türkiye’den çıkarmaya çalışıyor. En son Doğu Akdeniz’de taciz iddiasında bulundu. Doğru olmadığını ispatladık. NATO da böyle bir delil yok diyor. Fransa dürüst davranmadı, bunu ispatladık. Fransa’nın Türkiye’den açık net şekilde özür dilemesi gerekiyor. AB’den ve NATO’dan da onları yanılttığı için özür dilemesi lazım” dedi.

BORRELL’E, BOREL HEDİYE ETTİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu toplantının sonunda AB Temsilcisi Borrell’e Etibank üretimi Borel dezenfektan hediye etti. Borrell de “İçiyor muyum” diye espri yaptı.