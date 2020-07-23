A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101 2020 açılış-kapanış saatleri

A101 2020 açılış-kapanış saatleri marketler zincirinin müşterileri tarafından merak ediliyor. Özellikle perşembe günleri aktüel ürünlerin satışa girecek olması nedeniyle A101 aktüel açılış saati araştırılıyor. Türkiye'nin hemen her il ve ilçesinde bulunan A101, her yerde aynı saatte açılıp kapanıyor. Peki, A101 saat kaçta açılıyor? A101 2020 açılış-kapanış saatleri

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ



A101 marketleri sabah 09:00 itibariyle hizmet vermeye başlamaktadır. Öğle arası vermeyen A101 akşam saat 21:00’a kadar açıktır. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de aynı saatlerde hizmet vermektedir.