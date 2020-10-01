A101 saat kaçta açılıyor? A101 açılış ve kapanış saati

A101 açılış ve kapanış saati araştırılıyor. A101 markete gitmek isteyen vatandaşlar saat kaçta açıldığını öğrenmek istiyorlar. Perşembe günleri sınırlı sayıdaki fırsat ürünlerini raflarına ekleyen market haftanın her günü saat 09:00'dan itibaren hizmet vermeye başlıyor. Hafta sonları da aynı saatte açılıyor.

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

A101 marketleri sabah 09:00 itibariyle hizmet vermeye başlamaktadır. Öğle arası vermeyen A101 akşam saat 21:00’a kadar açıktır. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de aynı saatlerde hizmet vermektedir.

A101, ilk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açmıştır. A101 2019’u 9.000 market ile kapatmıştırç Türkiye’nin 81 ilinde ve her ilçesinde faaliyet göstermektedir. Türkiye’de 47 depodan 81 il ve her ilçede 9.000 markete 1200’den fazla ürün tedarik edilmektedir.