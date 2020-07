A101 saat kaçta açılıyor? A101 2020 açılış-kapanış saatleri

Türkiye'nin hemen her il ve ilçesinde bulunan A101, her yerde aynı saatte açılıp kapanıyor. Her hafta perşembe günleri market raflarına haftanın aktüel ürünleri ekleniyor. Avantajlı fiyatlarla satılan sınırlı sayıdaki ürünleri kaçırmak istemeyen pek çok kişi, A101 çalışma saatlerine göre marketi ziyaret ediyor. Peki, A101 saat kaçta açılıyor? İşte A101 2020 açılış-kapanış saatleri...

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ



A101 marketleri sabah 09:00 itibariyle hizmet vermeye başlamaktadır. Öğle arası vermeyen A101 akşam saat 21:00’a kadar açıktır. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de aynı saatlerde hizmet vermektedir.