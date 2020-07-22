MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriA101 saat kaçta açılıyor? A101 2020 açılış-kapanış saatleri
GeriGündem A101 saat kaçta açılıyor? A101 2020 açılış-kapanış saatleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 22.07.2020 - 12:19,Son Güncelleme:

A101 saat kaçta açılıyor? A101 2020 açılış-kapanış saatleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
A101 saat kaçta açılıyor? A101 2020 açılış-kapanış saatleri
Abone Olgoogle-news

A101 2020 açılış-kapanış saatleri marketler zincirinin müşterileri tarafından merak ediliyor. Özellikle perşembe günleri aktüel ürünlerin satışa girecek olması nedeniyle A101 aktüel açılış saati araştırılıyor. Peki, A101 saat kaçta açılıyor? A101 2020 açılış-kapanış saatleri

Türkiye'nin hemen her il ve ilçesinde bulunan A101, her yerde aynı saatte açılıp kapanıyor. Her hafta perşembe günleri market raflarına haftanın aktüel ürünleri ekleniyor. Avantajlı fiyatlarla satılan sınırlı sayıdaki ürünleri kaçırmak istemeyen pek çok kişi, A101 çalışma saatlerine göre marketi ziyaret ediyor. Peki, A101 saat kaçta açılıyor? İşte A101 2020 açılış-kapanış saatleri...

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 marketleri sabah 09:00 itibariyle hizmet vermeye başlamaktadır. Öğle arası vermeyen A101 akşam saat 21:00’a kadar açıktır. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de aynı saatlerde hizmet vermektedir.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle