MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriA101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte A101 çalışma saatleri
GeriGündem A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte A101 çalışma saatleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 08.07.2020 - 15:54,Son Güncelleme:

A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte A101 çalışma saatleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte A101 çalışma saatleri
Abone Olgoogle-news

A101 çalışma saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Her hafta perşembe günleri markete yeni aktüel ürünler geliyor. Bu ürünleri almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde şubelere gidiyorlar. Peki A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

A101 kaçta açılıyor sorusu her hafta araştırılan konular arasında yer alıyor. Markete gelen aktüel ürünleri almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde şubelere gidiyorlar. Çalışma saatleri de bu sebeple yoğun ilgi görüyor. İlk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açan A101 sabah 09:00 itibariyle hizmet vermeye başlıyor.

A101 KAÇTA AÇILIYOR?

A101 marketleri sabah 09:00 itibariyle hizmet vermeye başlamaktadır. Öğle arası vermeyen A101 akşam saat 21:00’a kadar açıktır. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de aynı saatlerde hizmet vermektedir.

A101, ilk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açmıştır. A101 2019’u 9.000 market ile kapatmıştırç Türkiye’nin 81 ilinde ve her ilçesinde faaliyet göstermektedir. Türkiye’de 47 depodan 81 il ve her ilçede 9.000 markete 1200’den fazla ürün tedarik edilmektedir.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle