A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte A101 çalışma saatleri

A101 kaçta açılıyor sorusu her hafta araştırılan konular arasında yer alıyor. Markete gelen aktüel ürünleri almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde şubelere gidiyorlar. Çalışma saatleri de bu sebeple yoğun ilgi görüyor. İlk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açan A101 sabah 09:00 itibariyle hizmet vermeye başlıyor.

A101 KAÇTA AÇILIYOR?

A101 marketleri sabah 09:00 itibariyle hizmet vermeye başlamaktadır. Öğle arası vermeyen A101 akşam saat 21:00’a kadar açıktır. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de aynı saatlerde hizmet vermektedir.

A101, ilk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açmıştır. A101 2019’u 9.000 market ile kapatmıştırç Türkiye’nin 81 ilinde ve her ilçesinde faaliyet göstermektedir. Türkiye’de 47 depodan 81 il ve her ilçede 9.000 markete 1200’den fazla ürün tedarik edilmektedir.