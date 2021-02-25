A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte A101 açılış ve kapanış saati

A101 marketin çalışma saatleri yoğun ilgi görüyor. Markete gitmek isteyen vatandaşlar koronavirüs önlemleri kapsamında çalışma saati değişen marketin açılış saatini araştırıyorlar. A101 marketleri hafta içi her gün saat 10:00’dan itibaren hizmet vermeye başlıyor.

A101 AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

A101 marketleri hafta içi saat 10:00’da açılıyor ve saat 20:00’ye kadar hizmet veriyor.

Hafta sonu ise 10:00’da açılan marketler saat 17:00’de kapanıyorlar.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor.