A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101 market çalışma saatleri

A101 açılış ve kapanış saati merak edilen konular arasında bulunuyor. A101 markete her hafta yeni fırsat ürünleri geliyor. Sınırlı sayıda gelen ürünleri almak isteyenler açılış saatinde şubelere gidiyorlar. Hafta içi market saat 10:00’dan itibaren hizmet vermeye başlıyor. İşte A101 market hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

A101 marketleri hafta içi saat 10:00’da açılıyor ve saat 20:00’ye kadar hizmet veriyor.

Hafta sonu ise 10:00’da açılan marketler saat 17:00’de kapanıyorlar.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor.