A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101 açılış ve kapanış saati

A101 market çalışma saatleri, sınırlı sayıda gelen aktüel ürünleri almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Koronavirüs sürecinde değişen çalışma saatleri kapsamında market hafta içi saat 10:00’da açılıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 marketleri hafta içi saat 10:00’da açılıyor ve saat 20:00’ye kadar hizmet veriyor.

Hafta sonu ise 10:00’da açılan marketler saat 17:00’de kapanıyorlar.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor.