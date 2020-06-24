A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 A101 çalışma saatleri

A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor soruları araştırılıyor. İlk marketini 28 Nisan 2008’de açan A101’e her hafta perşembe günleri aktüel ürünler geliyor. Vatandaşlar aktüel ürünlerin yer aldığı broşüre bakarak ihtiyaçları olan ürünleri belirliyorlar. Sınırlı sayıda gelen ürünleri almak isteyenler de marketin açılış saatine yoğun ilgi gösteriyorlar. A101 marketleri sabah 09:00 itibariyle hizmet vermeye başlamaktadır. İşte detaylar...

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 marketleri sabah 09:00 itibariyle hizmet vermeye başlamaktadır. Öğle arası vermeyen A101 akşam saat 21:00’a kadar açıktır. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de aynı saatlerde hizmet vermektedir.

27-28 HAZİRAN'DA A101 AÇIK MI OLACAK?

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.