A101 kaçta açılıyor? İşte A101 açılış ve kapanış saati
A101 açılış ve kapanış saati, özellikle aktüel ürünlerin satışa çıkarıldığı perşembe günleri yoğun ilgi görüyor. Markete her hafta perşembe günü aktüel fırsat ürünleri geliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında marketin çalışma saatleri değişti. İşte çalışma saatleri
A101’in kaçta açıldığı ve kaçta kapandığı merak ediliyor. Markete gelen fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. A101 marketleri hafta içi saat 10:00’da hizmet vermeye başlıyor.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 marketleri hafta içi saat 10:00’da açılıyor ve saat 20:00’ye kadar hizmet veriyor.
Hafta sonu ise 10:00’da açılan marketler saat 17:00’de kapanıyorlar.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor.
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