A101 çalışma saatleri nedir? - A101 saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? A101 çalışma saatleri 2021

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yasakların olduğu genelgenin ardından, A101 açılış kapanış saatleri, Türkiye'nin hemen her ilçesinde bir mağazası bulunan bu işletmelerden alışveriş yapmak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. A101 çalışma saatleri hakkında bilgi edinmek isteyen müşteriler, A101 saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor sorularına yanıt aradı. Peki, Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde A101 çalışma saatleri nedir? İşte, A101 açılış kapanış saatleri

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Zincir market sektörüne ilk olarak 28 Nisan 2008 tarihinde giren A101, ‘’Hard discount” olarak bilinen konsept ile işletilmektedir. Şirketin genel amacı, toptan ürün mantığıyla perakende satış yaparak müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunmaktadır ve A101'in sloganı “Harca Harca Bitmez”dir.

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş veya kısaca A101, Türkiye'de indirim mağazacılığı pazarına 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağaza ile giriş yapan perakende marketler zinciri. A101'e ait kamyonlar ile depolardan mağazalara sevkiyat yapılmaktadır. A101 Türkiye'de 81 ilde faaliyet göstermektedir.

A101 HAFTA İÇİ KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Kabine Toplantısı sonrasında pek çok işletmenin çalışma saatleri de değişti. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için A101 çalışma saatleri hafta içi günlerde saat 10:00’da açılacaklar ve en fazla 18:00’e kadar açık kalabilecekler.

İstanbul'da ise zincir marketlerin kapanma saati 17:30 olarak belirlendi. Sonuç olarak, İstanbul'da A101 hafta içi de 17:30'da kapatacak.

A101 HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonları A101 marketleri ise 10:00- 17:00 saatleri arasında açık olacaklar.

A101 alışveriş marketleri sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

A101 merkez binası Genel Merkez Saray Mahallesi, Naya Sokak No: 2/A 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. A101 merkez şubesine 0216 633 25 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 633 25 00 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

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