A101, BİM, ŞOK ne zaman açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri 2021

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Pandemi süresince alınan tedbirler kapsamında zaman zaman çalışma saatleri değişen A101, BİM, ŞOK ne zaman açılıyor, kaçta kapanıyor araştırmaları yapılıyor. İşte BİM, A101, ŞOK ne zaman açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta sonu açık mı sorularının yanıtları...

BİM, A101, ŞOK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

BİM, A101, ŞOK Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. BİM Mağazalarında öğle tatili yoktur sadece Cuma günleri cuma namazı saati kapalıdır.

Ancak bulunduğunuz bölgeye göre market çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

A101, BİM, ŞOK HAFTA SONU AÇIK MI?

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Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Temmuz ayı öncesinde marketler en son 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermekteydi. İçişleri Bakanlığı'nın market tarzı işletmelerle ilgili kararı ise şu şekilde; "Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir." Bu bilgilere göre marketlerin pandemi öncesi çalışma saatlerine geri dönmesi bekleniyor." açıklamalarına yer verildi.