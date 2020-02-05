A101 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayınlandı – A101 aktüel ürünlerinde neler var?
Haftanın A101 aktüel ürünleri belli oldu. Aktüel ürünler kataloğundaki ürünler Türkiye’nin dört bir yanında aynı tarihte satışa sunulacak. Teknolojiden beyaz eşyaya, ev aletlerinden gıdaya kadar pek çok farklı ürün yelpazesini içerisinde bulunduran katalogda büyükler kadar küçüklerin de ilgisini çekecek ürünler yer alıyor. Peki, A101 6 Şubat aktüel ürünler kataloğunda hangi markaların ürünleri var? İşte A101 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu…
Marketler zinciri A101, 6 Şubat Perşembe günü satışa sunulacak aktüel ürünlerini paylaştı. A101'de bu hafta sınırlı sayıdaki pek çok ürün indirimli fiyatlarla alıcılarına ulaşacak. Katalogda LED TV’den cep telefonuna, kablolu kulaklıktan saç kuruma makinesine kadar uzanan sınırlı sayıda satışa sunulan ürünler yer alıyor. İşte A101 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu…
Hi-Level 43HL560 Full HD 43" Uydu Alıcılı LED Televizyon
Teknik Özellikler
Ambilight:Yok
Curved (Kavisli):Hayır
Çözünürlük (Piksel):920 x 1080
Çözünürlük:Full HD
Dahili Uydu Alıcı:Var
Ekran Ebatı:43 inç / 108 cm
Ekran Formatı:16:09
Garanti Tipi:Vestel Garantili
Giriş / Çıkış Portları:USB
Görüntü Tarama Hızı:200
Görüntü Teknolojisi:LED
HDMI Girişleri:2
Model Yılı:2018
Teslimatta Kurulum:Yok
Wi-Fi:Yok
Garanti Süresi (Ay): 24
Dahili HD Uydu alıcılı
Casper A3 PLUS Cep Telefonu
8 çekirdkeli mediatek
P60 yapay zeka işlemci
16 MP + 5MO çift arka kamera
16 MP ön kamera
Yüz tanıma
Parmak izi okuyucu
3000 Mah Pil kapasitesi
2 yıl garanti
Piranha Kablolu Kulaklık
Cep telefonu ve PC uyumlu
Çağrı karşılama
Yoğun bass ses kalitesi
Katlanır, kolay taşınır
2 Yıl Garanti
*Bluetooth özelliği bulunmamaktadır
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