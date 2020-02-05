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Haber Giriş: 05.02.2020 - 17:38,Son Güncelleme: /

A101 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayınlandı – A101 aktüel ürünlerinde neler var?

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A101 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayınlandı – A101 aktüel ürünlerinde neler var?
19 Aralık aktüel kataloğu, A101 kampanya gününün gelmesiyle birlikte ilgi görmeye başladı. 19 Aralık A101 aktüel kataloğu günler öncesinden paylaşılmıştı. Katalogda bu hafta çamaşır makinesi, Honor Cep Telefonu ve ultra HD TV ön plana çıkıyor. A101’in aktüel fırsatlarında faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş 'Bu hafta A101 indirimlerinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte 19 Aralık A101 aktüel kataloğunun tamamı...

Haftanın A101 aktüel ürünleri belli oldu. Aktüel ürünler kataloğundaki ürünler Türkiye’nin dört bir yanında aynı tarihte satışa sunulacak. Teknolojiden beyaz eşyaya, ev aletlerinden gıdaya kadar pek çok farklı ürün yelpazesini içerisinde bulunduran katalogda büyükler kadar küçüklerin de ilgisini çekecek ürünler yer alıyor. Peki, A101 6 Şubat aktüel ürünler kataloğunda hangi markaların ürünleri var? İşte A101 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu…

Marketler zinciri A101, 6 Şubat Perşembe günü satışa sunulacak aktüel ürünlerini paylaştı. A101'de bu hafta sınırlı sayıdaki pek çok ürün indirimli fiyatlarla alıcılarına ulaşacak. Katalogda LED TV’den cep telefonuna, kablolu kulaklıktan saç kuruma makinesine kadar uzanan sınırlı sayıda satışa sunulan ürünler yer alıyor.  İşte A101 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu

A101 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayınlandı – A101 aktüel ürünlerinde neler var



Hi-Level 43HL560 Full HD 43" Uydu Alıcılı LED Televizyon

Teknik Özellikler

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Çözünürlük (Piksel):920 x 1080
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Dahili Uydu Alıcı:Var
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Ekran Formatı:16:09
Garanti Tipi:Vestel Garantili
Giriş / Çıkış Portları:USB
Görüntü Tarama Hızı:200
Görüntü Teknolojisi:LED
HDMI Girişleri:2
Model Yılı:2018
Teslimatta Kurulum:Yok
Wi-Fi:Yok
Garanti Süresi (Ay): 24
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Çağrı karşılama
Yoğun bass ses kalitesi
Katlanır, kolay taşınır
2 Yıl Garanti
*Bluetooth özelliği bulunmamaktadır

A101 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayınlandı – A101 aktüel ürünlerinde neler var

6 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

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