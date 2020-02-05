A101 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayınlandı – A101 aktüel ürünlerinde neler var?

19 Aralık aktüel kataloğu, A101 kampanya gününün gelmesiyle birlikte ilgi görmeye başladı. 19 Aralık A101 aktüel kataloğu günler öncesinden paylaşılmıştı. Katalogda bu hafta çamaşır makinesi, Honor Cep Telefonu ve ultra HD TV ön plana çıkıyor. A101’in aktüel fırsatlarında faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş 'Bu hafta A101 indirimlerinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte 19 Aralık A101 aktüel kataloğunun tamamı...

Haftanın A101 aktüel ürünleri belli oldu. Aktüel ürünler kataloğundaki ürünler Türkiye’nin dört bir yanında aynı tarihte satışa sunulacak. Teknolojiden beyaz eşyaya, ev aletlerinden gıdaya kadar pek çok farklı ürün yelpazesini içerisinde bulunduran katalogda büyükler kadar küçüklerin de ilgisini çekecek ürünler yer alıyor. Peki, A101 6 Şubat aktüel ürünler kataloğunda hangi markaların ürünleri var? İşte A101 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu…

Marketler zinciri A101, 6 Şubat Perşembe günü satışa sunulacak aktüel ürünlerini paylaştı. A101'de bu hafta sınırlı sayıdaki pek çok ürün indirimli fiyatlarla alıcılarına ulaşacak. Katalogda LED TV’den cep telefonuna, kablolu kulaklıktan saç kuruma makinesine kadar uzanan sınırlı sayıda satışa sunulan ürünler yer alıyor. İşte A101 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu…









Hi-Level 43HL560 Full HD 43" Uydu Alıcılı LED Televizyon



Teknik Özellikler Ambilight:Yok

Curved (Kavisli):Hayır

Çözünürlük (Piksel):920 x 1080

Çözünürlük:Full HD

Dahili Uydu Alıcı:Var

Ekran Ebatı:43 inç / 108 cm

Ekran Formatı:16:09

Garanti Tipi:Vestel Garantili

Giriş / Çıkış Portları:USB

Görüntü Tarama Hızı:200

Görüntü Teknolojisi:LED

HDMI Girişleri:2

Model Yılı:2018

Teslimatta Kurulum:Yok

Wi-Fi:Yok

Garanti Süresi (Ay): 24

Dahili HD Uydu alıcılı Casper A3 PLUS Cep Telefonu



8 çekirdkeli mediatek

P60 yapay zeka işlemci

16 MP + 5MO çift arka kamera

16 MP ön kamera

Yüz tanıma

Parmak izi okuyucu

3000 Mah Pil kapasitesi

2 yıl garanti



Piranha Kablolu Kulaklık Cep telefonu ve PC uyumlu

Çağrı karşılama

Yoğun bass ses kalitesi

Katlanır, kolay taşınır

2 Yıl Garanti

*Bluetooth özelliği bulunmamaktadır 6 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

False