‘A Takımı’yla ‘Türkiye ittifakı’ mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisini seçime götürecek kadro olacağına dikkat çekmek için “seçim kabinem” diye nitelediği “A Takımı”nı belirledi. Özel, partisinin 3 günlük kurultayından firesiz geçirdiği Parti Meclisi’yle (PM) dün yaptığı ilk toplantının ardından açıkladığı yeni MYK’sının üye sayısını 23’ten 18’e düşürüp 7 yeni isim ile takviye etti.

YENİ SÖZCÜ ZEYNEL EMRE

Özel, merhum Deniz Baykal ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dönemlerinde Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Sekreterlik ve Parti Sözcülüğü yapan ve CHP çevrelerinde “partinin hafızası” diye nitelenen Bihlun Tamaylıgil ile Kılıçdaroğlu’nun Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı olarak “A Takımı”nda yer alan Zeynel Emre’ye yeni yönetiminde görev verdi. Tamaylıgil, İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK’lar ile ilgili Genel Başkan Yardımcısı, Emre de Parti Sözcüsü oldu. Bu görevlendirmeler, Özel yönetiminin hem eski kuşak partililerle bağları güçlendirme hem de parti içi muhalefete yönelik bir hamlesi olarak da yorumlandı...

6’LI MASADAN 2 İSİM

Özel, yeni yönetiminde Gelecek Parti kurucularından Serkan Özcan ve DEVA Partisi kökenli Evrim Rızvanoğlu’na da yer verdi. CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu üyeliğinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Danışmanlığı da yapan Özcan, Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler, Rızvanoğlu da Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları ile ilgili Genel Başkan Yardımcıları oldular. Kılıçdaroğlu döneminde oluşturulan “6’lı Masa”da yer alan Gelecek ve DEVA Partilerinden ayrılarak CHP’ye geçen bu isimlerin varlığıyla ilgili ise kulislerde Özel’in kurultay sürecinde dillendirdiği “Türkiye İttifakı” söylemine dikkat çekiliyor.

EKONOMİ REVİZYONU

Özel, yeni MYK’sında ekonomi ekibinde de değişikliğe gitti. Yalçın Karatepe’yi MYK dışında bırakan Özel, yerine yazar ve ekonomist Güldem Atabay’ı Ekonomi Politikaları ile ilgili Genel Başkan Yardımcısı yaptı. Meclis’teki süreç komisyonunda da CHP’yi temsil eden isimlerden Sezgin Tanrıkulu İnsan Hakları, Nurhayat Altaca Kayışoğlu da Yurtdışı Örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcıları olarak MYK’nın yeni üyeleri oldular.

12 İSMİ DEĞİŞTİRDİ

Aylin Nazlıaka, Deniz Yücel, Erhan Adem, Gamze Taşcıer, Gülşah Deniz Atalar, Mehmet Necati Yağcı, Murat Bakan, Pınar Uzun Okakın, Sevgi Kılıç, Suat Özçağdaş, Yalçın Karatepe ve Zeliha Aksaz Şahbaz yeni MYK’da yer almadı. Özel’in bu isimlerden bir bölümünü “gölge bakan” olarak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde görevlendireceği belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak bu görevlendirmelerde sadece bu eski MYK üyelerine değil dışarıdan bazı isimlere de yer verileceğinden söz ediliyor. Öte yandan PM ile birlikte yine kurultayda seçilen Yüksek Disiplin Kurulu da dün toplanarak yeni yönetimini belirledi. Toplantıda gizli oylamayla yapılan seçimde YDK Başkanlığına Turan Taşkın Özer, Başkan Yardımcılığına Ayça Akpek Şenay ve Sekreterliğe de Deniz Çakır oybirliğiyle seçildi.

Özgür Özel; milletvekilleri, yeni Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile birlikte dün sabah Anıtkabir’i ziyaret etti.

TANDOĞAN’DAN SESLENDİ: ASGARİ ÜCRET 39 BİN TL OLSUN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tandoğan Meydanı’nda düzenlenen Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı Mitingi’nde yaptığı konuşmada, asgari ücretin 39 bin lira olmasını önerdi. Bu asgari ücreti verecek esnaf için de 10 bin 500 liralık prim desteği önerisinde bulundu. Özel, özetle şunları söyledi: “Bu iktidar gelmeden önce, örneğin asgari ücret, 1.5 emekli maaşıydı, şu anda emekli maaşı asgari ücretin yüzde 70’i. Asgari ücret o gün 7 çeyrek altın satın alma gücündeydi. Bugün 22 bin liralık utanç maaşı, açlık sınırının altındaki asgari ücret, 2 çeyrek altın alabiliyor. O gün en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alabiliyordu, bugün en düşük emekli maaşı 1.5 çeyrek altın alabiliyor. Bakın bir iktidar, bizi 8’den 7’ye, 8’den 6.5’e geriletmemiş. 8’den 1.5’e getirmiş. Onun için biz 39 bin liralık asgari ücret teklifimizi, bunu verecek esnaf için 10 bin 500 liralık sosyal güvenlik prim desteği teklifimizi ilan ettik, savunduk, mücadeleye devam edeceğiz. Bir şey, kaybedildiği yerde bulunur. Biz, nerede kaybettiysek orada bulacağız ve önümüze gelen ilk seçim sandığında haktan yana, hukuktan yana, adaletten yana, emekliden ve emekçiden yana, hepimizin ortak geleceğini kurtarmak için birlikte mücadele etmekten yana bir iktidarı birlikte kurmalıyız.”

