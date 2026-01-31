×
A.B.K. organize suç örgütü lideri Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi

A.B.K. organize suç örgütü lideri Serdar Sertçelik Türkiyeye getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kırmızı Bülten ile aradığımız Macaristan’da tutuklu bulunan A.B.K. Organize Suç Örgütü Yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye’de.' açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Kırmızı Bülten ile aradığımız Macaristan’da tutuklu bulunan A.B.K. Organize Suç Örgütü Yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye’de”

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar Polisi tarafından, A.B.K. Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Macaristan’dan ülkemize getirildi.

“Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme ve Bir Suçu Gizlemek, Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme” suçlarından hakkında Kırmızı Bülten çıkartılan Serdar Serçelik 25.05.2024 tarihinde Macaristan’da yakalanmış ve tutuklanmıştı.

#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Kırmızı Bülten

