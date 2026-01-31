×
A.B.K. organize suç örgütü lideri Serdar Sertçelik tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

A.B.K. organize suç örgütü lideri Serdar Sertçelik tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2026 19:34

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü liderliğiyle suçlanan, Kırmızı Bülten’le aranan ve Macaristan’dan Türkiye’ye iade edilen Serdar Sertçelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadesinin alınmasının ardından Ankara 8'inci Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Kırmızı bültenle aranan ve 25 Mayıs 2024'te Macaristan'da yakalanarak tutuklanan Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Sertçelik, Türkiye'ye iade edilmişti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Sertçelik'in, savcılık ifadesinde, uzun süredir yurt dışında tutuklu bulunması ve dosyanın kapsamlı olması nedeniyle daha sonra ayrıntılı savunma yapacağını söyleyerek susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Serdar Sertçelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

