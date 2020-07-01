994. hafta Şans Topu canlı çekilişi sonuçları ilan edildi: MPİ 1 Temmuz 2020 Şans Topu sorgulama

Şans Topu sonuçları bu hafta da zengin olmak isteyenlerin sorgulamalarında yer alıyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşen çekilişin ardından, 1 Temmuz Şans Topu çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar açıklandı. İşte, merakla beklenen bu haftanın Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar.

1 TEMMUZ ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 994. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda saat 21:15'te başladı. 1 Temmuz Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şunlar oldu;

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Şans Topu oyunu nasıl oynanır?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.