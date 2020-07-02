994. hafta Şans Topu canlı çekilişi sonuçları belli oldu: İşte MPİ 1 Temmuz 2020 Şans Topu sorgulama
'Şans Topu sonuçları' çarşamba akşamı ilan edildi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşen çekilişin ardından 1 Temmuz Şans Topu sonuçlarına göre, haftanın şanslı rakamları MPİ Şans Topu sonucu sorgulama ekranı üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Bu haftadaki çekişte 1. devir gerçekleşti. Şans Topu kuponlarını günler öncesinden hazırlayanlar şimdi 994. hafta Şans Topu canlı çekiliş sonuçlarına odaklandı. İşte, 1 Temmuz 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ Şans Topu sorgulama ekranı...
Şans Topu sonuçları bu hafta da zengin olmak isteyenlerin sorgulamalarında yer alıyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşen çekilişin ardından, 1 Temmuz Şans Topu çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar açıklandı. İşte, merakla beklenen bu haftanın Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar.
MPİ'den yapılan açıklamaya göre, Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde 5+1 bilen çıkmayınca 819.842,15 TL devretti.
1 TEMMUZ ŞANS TOPU SONUÇLARI
Şans Topu oyununun 994. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda saat 21:15'te başladı. 1 Temmuz Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şunlar oldu;
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Şans Topu oyunu nasıl oynanır?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.
İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
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