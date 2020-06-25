993. hafta Şans Topu sonuçları belli oldu, ikramiye 4'e bölündü - MPİ 24 Haziran Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Şans Topu çekiliş sonuçları bu hafta da bir çok kişinin hayallerine kavuşmasına olanak sağladı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında noter canlı çekiliş heyeti huzurunda gerçekleşen 24 Haziran 2020 Şans Topu çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Geçen hafta Şans Topu oyununda 1. devir gerçekleşmişti. İşte, bu haftanın Şans Topu sonuçları ve şanslı rakamları.

Şans Topu çekilişinde bu hafta 5+1 bilen 4 kişi 424.644,05 TL ikramiye kazandı. İkramiyeler Ankara Etimesgut, Antalya Muratpaşa, İstanbul Güngören ve Ordu Altınordu'ya çıktı.

24 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 993. hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15'te başladı. 24 Haziran Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şunlar oldu;

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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Şans Topu'nun 992. hafta çekilişinde 5+1 bilen çıkmayınca 804.094,61 TL haftaya devretti.

Şans Topu oyunu nasıl oynanır?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.