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Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)
Haber Giriş: 28.04.2020 - 12:59,Son Güncelleme:

99 yaşındaki Safiye Nine, koronavirüsü yendi

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99 yaşındaki Safiye Nine, koronavirüsü yendi
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ERZİNCAN'da, koronavirüse yakalanan Safiye Dağdelen (99) 10 günlük tedavi, Ercan Yalçın (44) da 25 günlük tedavi ile sağlıklarına kavuşup, alkışlarla taburcu edildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle tedavi gören Safiye Dağdelen ve Ercan Yalçın hastalığı yenip, sağlıklarına kavuştu. 10 gün önce tedaviye alınan Safiye Dağdelen ile 25 gün önce tedaviye alınan ve bir süre entübe edilen Ercan Yalçın bugün alkışlar arasında taburcu oldu. Kendilerine el sallayan Safiye Dağdelen'i görüntüleyen sağlık çalışanı, "99 yaşında olan hastamızı bugün taburcu ediyoruz. Resmi yaşı 99 gösteriyor ama 110 yaşında olduğunu söylüyor teyzemiz" dedi.

99 yaşındaki hasta Covid-19’u yendi
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