99 yaşında bir zafer: Lozan

AÇILIŞINI İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Ayşe Yüksel ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün yaptığı etkinliğin ana konuşmacısı emekli büyükelçi ve siyasetçi Onur Öymen’di. Öymen, şunları söyledi:
İNÖNÜ VAKFI BAŞKANI ÖZDEN TOKER:
“Lozan, bizim Kurtuluş Savaşı’ndan sonra kazandığımız zaferi, bir masada, karşımızdaki emperyalist devletlere karşı tek başımıza, onlara bu barışı imza ettirme ve bugünkü sınırlarımız içinde bağımsız çağdaş ve özgür laik bir Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıdır. İçinde bizler, Türkiye Cumhuriyeti ailesi olarak kendimize güvenerek, çağdaş bir Cumhuriyet olarak yaşamaya devam edersek Lozan’a kimse dokunamaz.”
Ayşe Yüksel: “Kurtuluş Savaşı’nın ardından tam bağımsız Türkiye’yi dünyaya ilan eden Lozan Barış Antlaşması, son nefesine kadar vatanı için direnen Türk ulusunun kırılamaz mücadelesinin ve onurlu duruşunun mükâfatıdır. Lozan Barış Antlaşması’nın ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin kazanımlarına her zamankinden daha çok sahip çıkmamız gerekiyor.”
Erdem Gül: “Türkiye’de ‘tarih yazıcılığı’ meselesi var. Bu tarih yazıcılığı belki güçlü kurumlar eliyle köpürtülüyor. Entelektüel bilgiyi küçümseyen popülist bir bakış açısı da etkili ama Lozan’a sahip çıkmak aynı zamanda yeni tarih yazımına karşı çıkmaktır. Tarih yeniden yazılamaz.”