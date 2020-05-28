989. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı: İkramiye o illere çıktı - 27 Mayıs Şans Topu MPİ hızlı sonuç sorgulama ekranı

Haftanın üçüncü günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda heyecanlı bekleyiş sona erdi. 989. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ tarafından noter huzurunda düzenlenen kuranın ardından duyuruldu. Şans Topu oyunu iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Günlerdir beklenen 27 Mayıs Şans Topu sonuçları, MPİ Şans Topu sorgulama ekranından öğrenilecek. İşte, Şans Topu çekiliş sonuçları ve Şans Topu sorgulama sayfası.

27 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 989. hafta çekilişleri saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda tamamlandı. Şans Topu'nun 27 Mayıs tarihli çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;



Şans Topu oyununun 989. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi 356 bin 785 liralık ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 12 kişi 5 bin 754 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 210 kişi 438 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 125 kişi 38 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 277 kişi 26 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 79 bin 30 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 43 bin 573 kişi 6 lira 85'er kuruş, 1 artı 1 bilen 136 bin 764 kişi 4 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan kuponların, Amasya'nın Merzifon ve Çanakkale'nin Merkez ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİYOR?

MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan Şans Topu'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Şans Topu'nun 27 Mayıs tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

Şans Topu'nda geçen hafta ne olmuştu?

Şans Topu oyununun 988. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 735 bin 45 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 26 kişi 2 bin 736 lira 5'er kuruş, 4 artı 1 bilen 171 kişi 555 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 534 kişi 46 lira 75'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 171 kişi 27 lira 95'er kuruş, 3 bilen 68 bin 54 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 357 kişi 6 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 158 bin 740 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan kuponunun, Muğla'nın Fethiye ilçesinden yatırıldığı bildirildi.